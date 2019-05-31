Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы и трех областей Казахстана в связи с прогнозом дождей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской области и прилегающих территориях Алматы (…) ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Синоптики пояснили, что формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках ожидается в связи с прогнозом дождей, местами сильных.