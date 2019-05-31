Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы и трех областей Казахстана в связи с прогнозом дождей

Новости 52 0

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы и трех областей Казахстана в связи с прогнозом дождей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской области и прилегающих территориях Алматы (…) ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Синоптики пояснили, что формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках ожидается в связи с прогнозом дождей, местами сильных.

Похожие материалы:

  1. Подъем уровня воды ожидается в Алматы и трех областях Казахстана в ближайшие трое суток
  2. Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы 22-23 мая
  3. Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана
  4. Лишь на западе и юге Казахстана в четверг ожидается погода без осадков
  5. Подъемы уровней воды ожидаются в среду и четверг на горных реках двух областей Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...