171 ребенок эвакуирован из зон боевых действий в Сирии – Токаев

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — 171 ребенок эвакуирован из зон боевых действий в Сирии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции «Жусан». Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь», — говорится в заявлении Токаева, размещенном на сайте Акорды в пятницу.

Президент Казахстана отметил, что «гуманитарная операция «Жусан» – это масштабная акция, которая была инициирована первым президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года».

«В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции «Жусан», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что «итоги гуманитарной операции «Жусан» показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи».

«Благодарю всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию. Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан», — резюмируется в заявлении Токаева.

Напомним, 9 января стало известно, что 6 января в результате операции «Жусан» из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин.

10 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей – эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан».