О чем забыл сказать Токаев

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Построит ли Казахстан общество, в котором не будет потребности давать взятку?

Недавно глава государства обстоятельно высказался на тему коррупции. Его спичрайтеры сформулировали даже семь основных задач. Было любопытно почитать и понаблюдать за взаимосвязямине только теми, которые выстроены в речи, но и теми, которые существуют в жизни – между воображаемым и реальным.

Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. (Фото: akorda.kz)

«Ежегодно в стране регистрируется более 2000 коррупционных преступлений», — сказал Касым-Жомарт Токаев. А «привлекается к ответственности в среднем свыше 1000 лиц».

Диссонанс налицо. В коррупционном преступлении участвует как минимум 2 лица, тот, кто дает взятку, и тот, кто берет. А ведь еще существуют посредники, пособники – далеко не все коррупционеры действуют самостоятельно и принимают мзду их рук в руки. Очень часто коррупционные правонарушения планируются группой лиц, и очень часто существуют длинные цепочки.

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Так вот, по идее, за совершение 2000 коррупционных преступлений, даже если взяткодатель освобожден от уголовной ответственности (если он заявил о даче взятки) к уголовной ответственности должно быть привлечено как минимум 2000 человек, а, как максимум, это может быть и 2500, и 3000, и даже больше лиц.

Означает ли наша статистика то, что наказание за коррупционные преступления, увы, не неотвратимо? Означает ли она то, что, совершив коррупционное преступление, можно уйти от ответственности?

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Один из главных посылов, чтобы первые руководители отвечали за своих подчиненных, уличенных в коррупции. Это не значит, что они будут нести уголовную ответственность. «Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных», — сказал президент и сразу же сделал важную оговорку: «Принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства, но заявление об отставке – обязательная мера».

Эта тема – долгоиграющая во властных коридорах.

В 2013 год, будучи первым заместителем премьер-министра Бакытжан Сагинтаев заявлял, что решение об отставке из-за коррупционных нарушений подчиненных руководитель должен принимать самостоятельно: «Это уже дело этики государственного служащего».

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Как тут не вспомнить одну показательную историю, как раз пришедшуюся на сагинтаевский период премьерства? Весь прошлый год прошел под знаком скандалов в министерстве энергетики. В марте, в июне и ноябре были арестованы один за другим три вице-министра. Три повода для министра подать в отставку. Увы, не подал. Уже и правительство сменилось, а свой пост министр сохранил. Несменяемый товарищ, крепкий орешек.

Болат Жамишев

Болат Жамишев. (Фото: Вячеслав Батурин, kapital.kz)

Единственный, пожалуй, «полевой игрок» — Болат Жамишев — считает, что первый руководитель должен нести моральную ответственность за своих подчиненных. Эту теорию он продвигает несколько лет и даже озвучивал свою готовность немедленно уйти в отставку, если его сотрудники будут уличены во взятках. И, что же? Коррупционных скандалов, связанных с подчиненными Жамишева, не было. Это может означать и то, что сам Жамишев кристально чист, взяток не берет, по схемам откатов не работает, и то, что его сотрудники считают недопустимым не оправдать доверия своего шефа. Вот какие взаимосвязи здесь, ничего сверхъестественного.

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Еще одна задача: министерству юстиции усилить работу по правовому всеобучу, в особенности по антикоррупционным нормам законодательства, министерству образования и науки — с раннего возраста прививать гражданам основы антикоррупционной культуры.

Любая работа предусматривает финансирование. На общественных началах, то есть, бесплатно, ничего в нашем государстве уже давно не делается, за исключением привлечения учителей и врачей к субботникам и выборам. Это значит, что сейчас минюст и минобр мгновенно разработают план мероприятий, выбьют финансирование и быстренько освоят эти деньги. По давно изобретенной схеме. Ну не садить же за парты, в самом деле, сотрудников разных министерств и ведомств, национальных компаний и государственных учреждений и не зачитывать им статьи уголовного кодекса?!

А как юным гражданам «прививать основы антикоррупционной культуры», если на днях случился в Национальном центре тестирования Министерства образования и науки большой коррупционный скандал? И.о. генерального директора заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry стоимостью свыше 9 млн. тенге, а в отношении самого генерального директора проводится досудебное расследование – есть основания полагать, что он через посредника в период 2017-2018 годов на системной основе получал взятки в особо крупных размерах.

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Среди прочих направлений антикоррупционной политики — привлекать неправительственные организации к антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов на всех уровнях управления.

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Это уже было в новейшей истории. А потом как-то все само собой сошло на нет. Нет эффекта.

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Что такое коррупция? Президент говорит, что это социальная болезнь. Пусть филологи, философы, политологи, общественные деятели и пр. спорят – а вдруг коррупция является пороком?

Если коррупция – все-таки социальная болезнь, то очень постыдная болезнь. И как стыдно быть зараженным от случайных и беспорядочных связей (ну вы понимаете, о чем речь), так же стыдно быть уличенным в коррупции: как смотреть в глаза коллегам и знакомым?

Это по идее. У нас все по-другому. Чиновники и служащие, чья вина доказана в суде, увы, не становятся изгоями в обществе и в коридорах власти. Есть даже случаи, и их немало, когда по прошествии какого-то времени эти метеоры, которые, казалось бы, сгорели в атмосфере, возвращались на государственную орбиту.

Потому что атмосферы неприятия, отторжения не существует.

***

О многом говорил президент. О том, где у нас слабые места и какая предстоит работа. Правильные вещи, верные ориентиры.

Но только об одном и главном он забыл сказать. О верховенстве закона. О том, что его должны соблюдать все, от простого гражданина до президента. И полицейские, и судьи, и прокуроры – как отправители правосудия.

Должно быть построено общество, в котором не будет потребности давать взятку. Это почти непосильная задача. Но другие справились, справимся и мы, если у нас вообще есть такое желание…

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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