Пограничник спас тонущую беременную и ее пятилетнего сына в СКО

Астана. 31 мая. КазТАГ – Пограничник спас тонущую беременную и ее пятилетнего сына в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ Казахстана.

«Военнослужащий отделения пограничного контроля «Бидаик авто» Сергей Николаевич Гайдай, отдохнув после ночной смены, направился на тихий берег водоема под названием «Городской пруд», поселка Бидаик Уалихановского района СКО. Около 18.30 он услышал со стороны моста пронзительный детский крик с призывом на помощь. По мосту в панике бегали двое девочек, школьниц и смотрели на водоем, где бултыхалась женщина. Сергей, не раздумывая, прыгнул в воду, подплыл к тонущей, а та отчаянно плакала и указывала в воду. Сергей понял, что в воде ее ребенок, нырнул под воду и начал искать руками, зацепился за одежду ребенка и потянул его вверх», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в погранслужбе, мать ребенка на поверхности воды лежала на спине.

«Сергей положил ребенка на живот матери и обоих вытащил на берег. Пятилетний мальчик Нурадиль не подавал признаков жизни. Сергей оказал первую медицинскую помощь, сделав ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Мальчик открыл глаза и задышал. Как выяснилось позже, он спас не две жизни, а три – женщина Жетписова Махаббат 1982 года рождения была беременной. По словам родственников спасенной женщины, этот мост имеет давнюю дурную славу. В 2002 году упав с этого моста на этом же месте утонул 27-летний родной брат мужа», — сказано в сообщении.