Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 1 июня. КазТАГ – Доллар США в субботу подорожал относительно данных за пятницу в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382, а продажи – Т383,5.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т382, а продают по Т383,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т382,3, а продажи – Т384.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т382,56.

На деревню дедушке, в Нур-Султан президенту На деревню дедушке, в Нур-Султан президенту
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