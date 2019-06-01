Всемирный банк снизил прогноз цен на сырую нефть на 2020 год

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Алматы. 1 июня. КазТАГ – Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз цен на сырую нефть на 2020 год, сообщает пресс-служба ООН.

«Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США», — сообщает ВБ в субботу.

Средняя цена на сырую нефть, по прогнозам, составит $66/барр в 2019 году и $65/барр в 2020 году.

«Очевидно, что ценовой цикл для сырьевых товаров подошел к завершению, и это создает проблемы для экспортеров, но может открыть новые возможности для импортеров. Экспортерам, возможно, придется диверсифицировать экономику, чтобы адаптироваться к снижению прибыли от продажи сырья», — отметила вице-президент ВБ Джейла Пазарбашиолу.

Ожидается, что цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.

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