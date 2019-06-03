Элементы имперскости в Казахстане подзадерживаются

Президент Токаев в силу личностных качеств не способен продвигать ограниченность и местечковость

В силу возрастных и исторических (родился, учился и работал при СССР) обстоятельств Касым-Жомарт Токаев уходящая натура. Потому что Советского Союза уже достаточно давно нет, а Казахстан устоялся с вектором своего цивилизационого дрейфа. Однако в силу того, что государственная и общественно-политическая модель страны сильно персонифицирована, фактор Токаева сам по себе будет работать на удержание имперских моментов в конструкции Республики Казахстан, мешая ее сползанию в «полноценный» формат второразрядной страны.

Когда разрушаются большие государства, то в их обломках складываются порой очень причудливые комбинации и элементы от прошлого состояния. Например, в суверенном Кыргызстане на момент формирования собственных вооруженных сил не оказалось ни одного армейского генерала-кыргыза, зато было два этнических кыргыза – адмирала. Аналогичная ситуация с инфраструктурой от прежних времен и отношением к ней. Из-за чего в Литве Игналинскую АЭС закрыли, а в Казахстане Байконур передали в аренду России.

Однако главные постимперские феномены происходят на уровне человеческого капитала. Советский Союз, конечно же, был империей специфической, но все-таки мы используем понятие «империя» для различения от термина «национальное государство», поскольку здесь используются разные механизмы взаимодействия составляющих страну элементов и отличающиеся модели государственного функционирования.

Нурсултан Назарбаев, бесспорно, является политиком и государственным деятелем имперского типа. В противном случае Казахстан, который по пестроте своего этнического и территориального состава на момент распада СССР сам получился мини-империей, запросто разделил бы участь Грузии периода правления Звиада Гамсахурдия. Политик имперского типа не только знает, что в системе, объединяющей разнородные элементы (зачастую с противоположными ценностными установками) нужны адекватные методы их взаимодействия и балансирования, но и умеет все это применять в практической плоскости. Задача президента Назарбаева во многом облегчалась тем, что ему пришлось иметь дело с людьми советской формации, чьи поведенческие модели и структуры повседневности он хорошо знал благодаря предыдущему социально-культурному опыту и практике государственного управления.

Мини-империя на стратегическую глубину не может себя вести как империя, поэтому курс был взят на строительство национального государства казахов. Заслуга Нурсултана Назарбаева в том, что он данный объективный процесс не форсировал, предложив для неказахов предельно мягкие формы ассимиляции. Здесь за заданный вектор работают демография (причем не только в Казахстане, но и в России), геополитические параметры Республики Казахстан (размеры, географическое положение, соседи, место в мировом разделении труда, язык, религия, культурное пространство, коммуникации и другое) и время. Как политик имперского типа, г-н Назарбаев не боится всяческих наднациональных образований и объединений, тем более таких, как ЕАЭС, которые ни к чему серьезному не обязывают. Ну а к миграционным процессам суверенный Казахстан всегда относился либерально.

В школах советского Казахстана учебники по всемирной истории и истории СССР были толстыми, а по истории Казахстана в форме брошюры. Теперь учебник по истории Казахстана стал толще всемирной истории. Какими бы смешными ни были идеологические конструкты, но люди новых поколений ими в той или иной степени пропитываются. Причем не только в РК. Как-то довелось пообщаться с женщиной – продуктом системы образования Украины. На вопрос о том, как она относится к тому, что украинцы выкопали Черное море (так в учебниках), дама ответила, что это перебор, «мы его просто почистили». Про происхождение с Венеры (тоже в учебниках) спросить не получилось. Серьезные ученые установили, что лошадь была одомашнена на территории причерноморских степей современной Украины, однако из-за бесконечных пропагандистских мифов данная правдивая информация многими воспринимается как фейк.

Итак, время идет, новые поколения граждан Казахстана вступают во взрослую жизнь. Приходят они и на серьезные позиции в органах государственного управления. Здесь очень показателен аким Алматы Бауыржан Байбек, который точно не из политиков и управленцев имперского типа. Местечковая ограниченность может принимать разные формы. В случае с градоначальником Алматы это пешеходная улица Панфилова в стиле а-ля Копенгаген. Потому что местечковость и узкий кругозор – это с одной стороны боязнь всего инокультурного и незнакомого, а с другой преклонение перед заграничным просто потому, что оно в медийном поле само себя позиционирует как передовое и модное. Прогулочные дорожки под кронами деревьев вдоль арыков – визитная карточка Алматы – это не провинциальность, а органичная местная специфика, диктуемая климатом, ландшафтом и опытом поколений, но это надо понимать.

Доктор исторических наук Нурбулат Масанов описал кочевой способ производства не потому, что не вылезал с жайляу и кыстау, а в силу знакомства с мировой научной базой по номадистике. При этом как-то признавался в приватной беседе, что общаясь с титулованными авторитетами западной науки не чувствует интеллектуального давления с их стороны.

Мы не общались с Касым-Жомартом Токаевым, но исходя из имеющейся информации о нем представляется, что инки, великая хартия вольностей, король Чака, атлантическое кольцо, восстание тайпинов, Вестфальский мир, Ли Сунсин и плодородный полумесяц для его картины мира не пустые абстракции. Из предвыборной платформы видно, что второй президент Казахстана отдает себе отчет об особенностях современного международного положения, научно-техническом прогрессе, важности консолидации общества и социальной справедливости.

Не факт, что у президента Токаева получится следовать заявленной доктрине, но что он отличает мракобесие от патриотизма, понимает важность языка как средства общения и коммуникации, осознает ключевые потребности населения – это само по себе плюс. Такой лидер не будет менять нефть и золото на бусы или искусственно провоцировать проблемы в государстве там, где без этого можно обойтись. Политики имперского типа видят мир гораздо шире и разнообразнее, чем этноориентированные, а потому и окно конструктивных возможностей перед ними всегда шире.

Политики имперского типа вряд ли могут формироваться вне больших государств. Поэтому Касым-Жомарту Токаеву в практической сфере придется все больше взаимодействовать с новыми генерациями чиновников и политиков, которые не были пионерами и комсомольцами, не служили в советской армии, даже не родились в СССР, а потому не знакомы с духом и энергетикой большого государства. Однако как он не сможет вложить в них свой жизненный и профессиональный опыт (разве что частично), так и окружение не в состоянии вынуть пройденный путь из главы государства. Балансы внутри Казахстана и вокруг него продолжат меняться, будет претерпевать корректировку и курс президента, а имперская школа хорошего и плохого будет помогать ему в выборе оптимальных решений. Касым-Жомарт Токаев приложит усилия к сохранению своей власти, а довольными гражданами, при всей их пестроте, легче управлять, чем озлобленными.

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