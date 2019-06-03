Алматы. 3 июня. КазТАГ – Бежавшая из Китая казашка Сайрагуль Сауытбай покинула Казахстан, передает корреспондент агентства.

«Прощай, Сайрагуль! Счастливого пути! Женского счастья! Пусть твоя жизнь наладится, пусть и не в стране твоих предков, но в одной из самых развитых стран мира! Помни, что ты настоящая казахская женщина, несмотря на то, что к тебе так отнеслись некоторые чиновники», — написала в понедельник в социальной сети адвокат Айман Умарова.

Напомним, в 2018 году авторитетная международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывала Казахстан не поддаваться давлению Китая из-за задержанной казашки Сауытбай и соблюдать международные обязательства. Женщина была задержана за незаконное пересечение границы. По мнению правозащитников, женщине, в случае ее выдачи Китаю, в КНР грозили пытки. 1 августа 2018 года женщину, выдачи которой добивался Китай, в городе Жаркенте Панфиловского района Алматинской области освободили в зале суда. Согласно приговору, ей тогда был назначен пробационный контроль скором на шесть месяцев.