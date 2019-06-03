«Токаев: Не стесняюсь советоваться с Елбасы». «Национальное или религиозное: что для казаха важнее?». «Казахстанская оппозиция: новые лица и заезженная риторика». «Паспортный бандитизм»: станет ли Казахстан частью нового СССР?»

Сетевой Казахстан 3 июня 2019г.

TENGRINEWS . KZ . «Токаев: Не стесняюсь советоваться с Елбасы» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия» рассказал, каким видит будущее Казахстана — Это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации. Это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее. Это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели… Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует. Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим Первым Президентом — Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА — «Зачем председатель Европейского совета приезжал в Нур-Султан за десять дней до выборов?» — В пятницу, 31 мая, председатель Европейского совета Дональд ТУСК посетил в рамках своего центральноазиатского турне столицу Казахстана г. Нур-Султан. Во время визита глава высшего политического органа ЕС встретился с Елбасы Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ и посетил мемориал жертв политических репрессий АЛЖИР… Во-первых, глава высшего политического органа ЕС – нечастый гость в Казахстане. Предыдущий, первый в истории, визит председателя Европейского совета в Казахстан (тогда этот пост занимал Херман ван Ромпей) состоялся почти девять лет назад, в декабре 2010 года, в рамках саммита ОБСЕ, который завершал председательство Казахстана в этой организации. Во-вторых, Туск стал, по сути, первым большим политиком, главой крупнейшего и влиятельнейшего политического объединения в мире, посетившим Казахстан после ухода Елбасы с поста президента. В-третьих, символичной выглядит и дата визита – 31 мая Казахстан отмечает День памяти жертвам голода и сталинской репрессии 30-х годов прошлого столетия. Очевидно, что в Брюсселе умеет оформлять тонкие политические месседжи в непринужденной форме.

VLAST . KZ . «На волне консерватизма. Портрет кандидата в президенты Садыбека Тугела» — Для большинства казахстанцев фигура Садыбека ТУГЕЛА оказалась еще одной в ряду кандидатов, имена которых они никогда не слышали. Сам Тугел вряд ли готов с этим согласиться. Его сайт, действующий с конца 2000-х годов, сообщает о нем как о «видном общественном деятеле» или редакторе «популярного журнала «Казанат». Биография Тугела – насыщенна и разнообразна, а любовь и верность национальным традициям он сам объясняет происхождением и воспитанием.

CAMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ — «Национальное или религиозное: что для казаха важнее?» — Время от времени в отечественном информационном пространстве вспыхивает дискуссия о том, что важнее для самоидентификации казахов – национальное или религиозное? Вопрос весьма непростой, но очень важный и принципиальный как для судеб собственно казахского социума, так и для будущего нашей молодой государственности. Не отрицая исторической роли религии вообще и ислама в частности и оценивая тренды дня сегодняшнего, можно ответственно утверждать, что религиозный фактор способен не только интегрировать и консолидировать общество, но и, наоборот, противопоставлять одну его часть другой. В нашем случае это можно наблюдать во время очень горячих дискуссий в социальных сетях между казахами, являющимися носителями городской культуры, и казахами-традиционалистами. А в последние годы наметился еще один внутриказахский водораздел – уже между традиционалистами и ортодоксальными приверженцами ислама.

««Паспортный бандитизм»: станет ли Казахстан частью нового СССР?» — Указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям непризнанных республик Донбасса, а также ранее проведенную Кремлем аналогичную акцию в отношении Южной Осетии некоторые аналитики уже окрестили «паспортным бандитизмом». При этом они считают, что многоходовка по собиранию «пядей и крох» под кодовым названием «Назад в СССР» только начинается… Жаксылык САБИТОВ, политолог: «Волна паспортизации докатится и до Казахстана». Толганай УМБЕТАЛИЕВА, кандидат политических наук, генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии: «Россия попыталась «сыграть в шоу». Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Это может стать инструментом давления на сопредельные страны».

Асель ОМИРБЕК — «Казахстанская оппозиция: новые лица и заезженная риторика» — В психиатрии есть понятие «бесплодное болезненное мудрствование». Под ним подразумевается пустое многословие, не имеющее конкретных целей, вызванное навязчивыми идеями и воспоминаниями. И именно такая оценка как нельзя лучше характеризует то состояние, в котором пребывают наши сограждане, мнящие себя великими оппозиционерами.

AZATTYQ . ORG . «Назарбаев, бойкот выборам, земельный вопрос. Что обсуждали на «курултае»?» — Участники «Народного собрания» («Халық құрылтайы») в казахстанской столице выступили с требованием политических, экономических и социальных реформ в стране. Организаторы встречи столкнулись с препятствованием ее проведению. На собрании выступили журналист и бывший главный редактор газеты «Жас Алаш» Рысбек САРСЕНБАЙ, политик Балташ ТУРСУМБАЕВ, работавший до перехода в оппозицию министром сельского хозяйства и вице-премьером, космонавт Тохтар АУБАКИРОВ и другие участники.

TIME . KZ . «Громадьё Чудных Предложений» — После того как на днях первый вице-премьер-министр финансов Алихан СМАИЛОВ сообщил, что госдолг Казахстана сильно вырос, корреспондент “Времени” нашел один из вариантов сокращения бюджетного дефицита. Тревоги по поводу роста госдолга звучат на самом высоком уровне. Мажилисмены поднимают этот вопрос все чаще, кивая на космические аппетиты заемщиков и распределителей денег. Итоговая сумма всех проектов ГЧП уверенно идет на рекорд, преодолевая планку на уровне 2 трлн тенге! К слову, все это официальные сведения, которые выложены на сайте казахстанского центра ГЧП. К слову, на одном из недавних заседаний правительства обсуждали это самое государственно-частное партнерство с тем уклоном, чтобы в конце концов низвести до минимума инвестиции государства. Цель, конечно, благая, да когда это будет…

«Развод или разводка?» — Нужно срочно менять механизм выплаты адресной социальной помощи. Так считает председатель Союза кризисных центров Казахстана, руководитель центра для многодетных Зульфия БАЙСАКОВА — Сейчас очень высок уровень разводов среди многодетных. Они идут на этот шаг, чтобы претендовать на адресную социальную помощь (АСП) — около 21 000 тенге на одного ребенка. Выплачивают ее только малообеспеченным, а если у женщины есть муж и он работает, шансы на то, чтобы ее получить, уменьшаются. Мало того, мужчины увольняются с работы, чтобы показать в документах нулевую доходность семьи!

«Очень мягкая посадка» — В Нур-Султане продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц АО “Международный аэропорт Астана”, заподозренных в хищениях. По версии следствия, деньги со счета воздушной гавани переводили различным предприятиям, взамен не поставлявшим товары и услуги. А главного бухгалтера акционерного общества Алию БАБАШЕВУ привлекли по статье “дача взятки должностному лицу”. Она попыталась откупиться от следователя, проявившего интерес к сомнительным транзакциям аэропорта, о чем мы рассказали неделю назад. Наш корреспондент узнал новые подробности.

CARAVAN . KZ . «Как проходит весенний призыв на срочную службу в казахстанской армии, рассказал главный военком Алматы» — Начальник департамента по делам обороны южной столицы полковник Амантай УСЕРБАЕВ — В соответствии с указом Президента Республики Казахстан об очередном призыве граждан и увольнении в 2019 году в марте-июне в ряды Вооруженных сил должны призвать в общем около 1500 человек. На сегодняшний день мы призвали около 1200 человек. Мы полностью укомплектовали, даже дали дополнительный наряд в погранслужбы комитета национальной безопасности, службы государственной охраны и части министерства обороны. В настоящее время комплектуем части национальной гвардии. Около 350-400 человек отправим, и на этом весенний призыв 2019 года мы завершаем. Ежегодно статистика примерно одинаковая: из города Алматы уходит около 3 тысяч человек. Сейчас 70 процентов наших Вооруженных сил — это профессиональные контрактники, и 30 процентов — это военнослужащие срочной службы.

«Почему до сих пор не установлена причина смерти капитана погранвойск РК Артема Амирова» — Итоги служебного расследования по факту гибели на границе командира ремонтной роты капитана Артема Амирова навели родителей потомственного офицера-пограничника на мысль о том, что в воинской части № 2534 (Чунджинский пограничный отряд ПС КНБ РК), скорее всего, “произошло убийство, наспех замаскированное под банальный суицид”.

«Продается дом. Вместе с хозяевами и долгами» — В Алматы многодетная семья – мама, четверо детей, двое внуков и неходячая 86-летняя бабушка – со дня на день может остаться на улице. Идти им некуда! Все дело в доме, который они приобрели у пенсионера Шерзата Б. Он скончался в тюрьме, где отбывал наказание за мошенничество с этой и другой недвижимостью. История поучительная, советуем ее прочитать всем, кто собирается совершать какие-либо сделки с домами, квартирами. Ведь оказаться на крючке у недобросовестных продавцов рискует каждый!

KURSIV . KZ . «Почему в Казахстане «слабаки» выигрывают гостендеры» — Система государственных тендеров с начала года должна работать по новым правилам. Теперь победителями следует выбирать тех, кто имеет больший опыт работы и накопленные компетенции. На деле тендерные комиссии не рискуют нарушать старое правило: чем дешевле для бюджета, тем лучше.

FORBES . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ – «Насколько эффективна программа «Дорожная карта бизнеса – 2020»?» — На недавнем заседании Совета национальных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» провести системный анализ эффективности мер государственной поддержки по всем программам предпринимательства. К 1 октября этого года должны быть предложены новые подходы. На сегодня ключевой программой поддержки предпринимательства является «Дорожная карта бизнеса – 2020». Программа действует уже девять лет, и недавно было принято решение о её продлении до 2025 года. Это даёт некоторый повод подвести её итоги и проанализировать достижения, что было недавно публично сделано на площадке партии Nur Otan с приглашением Министерства национальной экономики, депутатов и экспертов.

«Как остановить рост материнской смертности в Казахстане» — Кандидат медицинских наук Каиргали КОНЕЕВ провёл анализ материнской и младенческой смертности в Казахстане. В среднем за год рождается 395 911 детей, их наблюдают 4155 акушеров-гинекологов. Получается, на 1 акушера-гинеколога приходится 95,29 беременной в год, или 7,94 беременной в месяц. А если мы разделим количество беременных женщин на количество участковых врачей (семейных врачей, ВОП) 8467? Полученные данные свидетельствуют о том, что плачевная ситуация в области охраны материнства и детства отнюдь не связана с нехваткой кадров, а связана с плохой организацией в масштабах страны. Отсюда напрашивается следующая рекомендация по снижению материнской и младенческой смертности: нужно ведение беременных распределить в конкурентную среду, что станет фундаментальной основой для обеспечения безопасности материнства и детства.

365 INFO . KZ . Ермек ИРГАЛИЕВ – «В Казахстане появились призывы закрывать СМИ» — Предполагаемый автор видео «Менояндым» Ануар НУРПЕИСОВ испугался критики в адрес участников проекта и призвал своих сторонников «грохнуть» паблики тех, кто имеет иное мнение. Начать он предложил с zakon.kz. Здесь хотелось бы отметить, что каждый человек волен высказывать свою точку зрения, обращаться к аудитории как он считает нужным, тем более если этот человек известный и популярный. Но в своем стремлении к продвижению своих мыслей г-н Нурпеисов явно перешел черту, призвав закрыть СМИ. Мимо таких вещей нельзя проходить, так как фактически он задел весь цех. Очевидно, что такие призывы — путь в никуда, тем более, что они звучат от человека, вроде бы исповедающего либеральные ценности, демократию, свободу слова и многое другое. Мы как редакция поддерживаем своих коллег из Zakon.kz. Г-н Нурпеисов в своем «свободолюбивом» порыве однозначно дает понять, что нужно быть обязательно радикально настроенным по отношению к власти, а все иное нужно закрыть. Прекрасно. А что думает по этому поводу власть?

«Суд лишил лицензии известного адвоката Сергея Сизинцева» — В Казахстане это первый случай, когда адвокату вменили нарушением работу в Республиканской коллегии адвокатов. Решение еще не вступило в законную силу, но прецедент создан. Процесс начался в марте 2019 года. По итогам проверки Северо-Казахстанский департамент юстиции вдруг обнаружил: адвокат с 2016 по 2018 годы занимал должность исполнительного директора в республиканской коллегии. Ссылаясь на нормы закона, истец посчитал это нарушением. Хотя этот же закон прописывает, что адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую должность в коллегиях.

MATRITCA . KZ . Алик ШПЕКБАЕВ, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции – «Флагманом масштабной трансформации сознания должны стать именно госслужащие» — Друзья, на прошедшем 20 мая совещании по вопросам борьбы с коррупцией мы представили главе государства новый формат работы, нацеленный на масштабное продвижение идеологии добропорядочности (integrity), сочетающей в себе такие ценности как честность, справедливость, этичность, неподкупность. Принципиальное отличие в том, что раньше мы акцентировали внимание лишь на недопустимости коррупционного поведения, по сути предупреждая людей об уголовных последствиях. Пример большинства стран с низким уровнем коррупции наглядно демонстрирует, что политика, основанная на устрашении, не дает желаемых результатов. Несмотря на эффективную реализацию принципа неотвратимости наказания, в Казахстане к уголовной ответственности за коррупцию ежегодно привлекается в среднем свыше тысячи должностных лиц.

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