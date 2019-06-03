Алматы. 3 июня. КазТАГ – Похищенного в Нур-Султане неизвестным мужичной мальчика нашли в Костанайской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«1 июня 2019 года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Асылбек Молдагалиев в поселке Речное заметил незнакомую женщину с ребенком. Полицейский стал расспрашивать, к кому приехала женщина. Она стала теряться и путалась в ответах, представилась другим именем. При проверке документов оказалось, что женщина приехала с города Нур-Султана, на мальчика никаких документов представить не смогла», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что полицейский незамедлительно проверил данные по информационным системам несовершеннолетнего и женщины, которая представилась его матерью.

«Как оказалось, девятилетний мальчик числился в розыске в столице как без вести пропавший. Мать мальчика была лишена родительских прав и незаконно забрала его. Полицейские передали ребенка отцу – законному представителю», — сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях и популярных столичных пабликов было распространено сообщение, в котором говорилось, что девятилетнего мальчика забрал со двора в одном из районов на Левобережье в Нур-Султане неизвестный мужчина. Ребенок был объявлен в розыск.