Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Согдияна Идрисова. На 4 года дисквалифицирована казахстанская гимнастка Селина Жуматаева за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Национального антидопингового центра Казахстана.

Согласно информации, Жуматаева сдала положительную пробу на фуросемид, срок дисквалификации будет отсчитываться с 15 августа 2018 года – до 15 августа 2022 года.

Отметим, что казахстанская спортсменка Селина Жуматаева является мастером спорта международного класса по художественной гимнастике, а также многократной чемпионкой Казахстана и Азии.