Более 1 тыс. наблюдателей международных организаций и иностранных государств аккредитованы на выборы – ЦИК РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Более 1 тыс. наблюдателей международных организаций и иностранных государств аккредитованы на внеочередные выборы президента Казахстана, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

«3 июня состоялось заседание ЦИК РК, в котором приняли участие представители политических партий, миссий БДИПЧ/ОБСЕ и СНГ. На заседании были рассмотрен вопрос: «Об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента РК, назначенные на 9 июня 2019 года». (…) Всего для наблюдения за выборами президента РК аккредитованы 1013 наблюдателей (международных организаций и иностранных государств – КазТАГ). Из них: 866 наблюдателя от 9 международных организаций и 147 наблюдателя от 41 иностранного государства», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в ЦИК, из общего количества наблюдателей 43 являются представителями центральных избирательных органов иностранных государств.

«Государства, которые направили наблюдателей, представлены 4 континентами: Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка», — отмечается в сообщении.

Член ЦИК Зауреш Баймолдина в своем докладе сообщила, что 3 июня поступило представление МИД РК на аккредитацию 11 наблюдателей миссии СНГ и двух наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ.

«Наряду с этим представлены 33 наблюдателя от семи иностранных государств: Великобритании, Индии, Китая, Палестины, РФ, США, Грузии. Следует отметить, что среди них есть и представители центральных избирательных органов Индии и Российской Федерации. Все 46 наблюдателей были вынесены для аккредитации на заседании», — следует из информации.

В ЦИК напомнили, что аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций начата 12 апреля и завершена Центризбиркомом 3 июня в 18.00 в день ее завершения.

«Вопрос об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств рассматривался на шести заседаниях ЦИК РК», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До следующих президентских выборов страной временно руководит экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек, в том числе Токаев.