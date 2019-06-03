Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%

Алматы. 3 июня. КазТАГ — Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок +/-1%», — цитирует пресс-служба Нацбанка РК председателя финрегулятора Ерболата Досаева с брифинга для телевизионных СМИ в понедельник.

Он отметил, что с учетом развивающихся внешних и внутренних рисков, по сравнению с предыдущим решением по базовой ставке, баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию во внешнем секторе и внутренней экономике, оцениваем влияние на Казахстан сценарных вариантов возможной динамики ключевых факторов, о которых я говорил ранее. И в случае негативного изменения условий у нас в распоряжении имеется весь необходимый инструментарий для достижения стоящих перед Национальным банком целей», — сообщил журналистам Досаев.

Он рассказал, что Нацбанк Казахстана в апреле-мае 2019 года провел очередной прогнозный раунд, по результатам которого принимается решение о базовой ставке. Прогнозный раунд включает в себя анализ и оценку краткосрочных до конца 2019 года и среднесрочных до конца 2020 года перспектив развития мировой экономики, прогноз по рынкам и основных макроэкономических показателей.

Глава Национального банка Казахстана отметил, что решение о сохранении базовой ставки обусловлено рядом факторов внутреннего и внешнего характера.

«По нашим оценкам, основные тренды, развивающиеся во внутреннем и внешнем секторе, будут формировать траекторию инфляции к концу 2019 и 2020 годов в соответствии с установленным целевым коридором 4-6%», — проинформировал Досаев.

Он добавил, что в краткосрочном периоде, т.е. до конца текущего года, ожидается сохранение более высокого спроса на нефть по сравнению с предложением, что обеспечит поддержку мировым ценам.

«Цена на нефть марки Brent в текущем году складывается в пределах от $54,9 до практически $75 за барр., составив в среднем за 5 месяцев $66,8 за барр. Росту цен на нефть на 20% с начала 2019 года способствовал сильный спрос на фоне реализации соглашения ОПЕК+, а также снижение ее добычи в таких странах – крупных нефтеэкспортерах как Венесуэла, Ливия, Иран из-за внутриполитических событий», — прокомментировал председатель Нацбанка.

Тем не менее, по его словам, нефтяные котировки остаются подверженными значительной волатильности в связи с ужесточением торговых условий в мировой экономике. Так, за последнюю неделю цена на нефть резко снизилась на $9 с $70 за барр. 27 мая до $61 на сегодня, 3 июня, или на 13%. Такая динамика была связана с выходом негативной статистики из США и последними заявлениями о введении с 10 июня 2019 года 5%-ных пошлин на все товары, поступающие в США из Мексики.

«В рамках прогнозирования и при принятии решений по денежно-кредитной политике в качестве базового сценария нами используется уровень в $60 за барр. Республиканский бюджет остается сбалансированным, поскольку был рассчитан исходя из среднегодовой цены в $55 за барр. нефти», — сказал Досаев.

Также глава Нацбанка Казахстана рассказал журналистам о том, что понижены предпосылки по агрегированной внешней инфляции, которая отражает динамику потребительских цен стран торговых партнеров таких стран как Россия, Китай, ЕС. Инфляция в России возвращается к своему целевому уровню в 4% быстрее, чем ожидалось ранее, ввиду более слабого эффекта повышения ставки НДС на рост цен, и составив 5,2% в апреле т.г. В Китае за этот же период инфляция составила 2,5% при таргете в 3%, в ЕС – 1,9% при целевом уровне в 2%.

По словам Досаева, согласно оценке ФАО (Food and Agriculture Organization, Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН), мировая продовольственная инфляция на прогнозном горизонте до конца 2020 года будет повышаться. Основной причиной данного роста будет опережающий рост мирового потребления зерновых культур по сравнению с объемами их производства.

Также председатель Нацбанка РК отметил, что внешние монетарные условия остались без изменений, однако предпосылки по ним улучшились по сравнению с предыдущим прогнозным раундом.

«Исходя из заявлений руководителей Федеральной резервной системы США, вероятность дальнейшего повышения ставок снизилась. Если в феврале ожидалось повышение ставки ФРС 2 раза в 2019 году и 1 раз в 2020 году, то вследствие прогнозируемого замедления экономики США предполагается сохранение ставки до конца 2020 года. Центральный банк Российской Федерации предполагает определенное смягчение денежно-кредитных условий во втором полугодии 2019 года, что объясняется более позитивной динамикой российской инфляции по сравнению с ожиданиями», — сообщил Досаев.

Он также отметил, что главным риском со стороны внешних условий остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь с Китаем. Установление более высоких пошлин на импортируемые товары из Китая со стороны США в мае т.г. и ответное повышение пошлин со стороны Китая с 1 июня т.г. стали следствием того, что новое торговое соглашение остается неподписанным, а прогресс по достижению договоренностей в урегулировании торговых споров так и не был достигнут.

«Все эти события могут привести к замедлению роста мировой экономики и окажут негативное влияние на мировую торговлю, а также товарные и фондовые рынки. В краткосрочном периоде ожидается некоторое замедление роста агрегированного внешнего ВВП стран торговых партнеров – России, Китая, ЕС, отражающего спрос на казахстанский экспорт. Консенсус-прогнозы и наши собственные оценки демонстрируют снижение темпов экономического роста в России с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году и странах ЕС с 2% до 1,6%», — сказал Досаев.

По его словам, основными предпосылками со стороны внутренней экономики, которые были пересмотрены в текущем прогнозном раунде, стало усиление мер государственной поддержки экономики, более высокий рост доходов населения, в том числе за счет фискального стимулирования.

По итогам 2019-2020 годов, по оценке Нацбанка Казахстана, возможно незначительное замедление темпов роста реального ВВП по сравнению с 2018 годом вследствие планового временного снижения в текущем году добычи на основных отечественных месторождениях нефти и, соответственно, уменьшения объемов экспорта нефти и газа. При этом поддержку росту окажет начало реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство газопровода «Сарыарка», Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), а также расширения ТШО. Положительный разрыв выпуска, т.е. превышение фактического объема производства ВВП над его потенциальным уровнем, формирует определенный проинфляционный потенциал.

Досаев добавил, что по прогнозам Национального банка Казахстана, потребительский спрос будет одним из главных факторов, влияющих на инфляцию в среднесрочном периоде.

«Росту потребительского спроса способствует увеличение размера социальных выплат и заработных плат в соответствии с поручениями Елбасы, данных на XVIII съезде партии Nyr Otan, и перенос срока повышения заработных плат бюджетникам с 1 июня 2019 года по поручению президента Республики Казахстан Токаева К.К. в дополнение к мерам по увеличению минимальной заработной платы и снижению индивидуального подоходного налога для низкооплачиваемых работников. По нашей оценке, дополнительное влияние на инфляцию от реализации социальных инициатив не превысит 0,3%», — прокомментировал он.

Инфляционные ожидания, по словам Досаева, в марте-апреле текущего года остаются ниже фактической инфляции. Согласно данным опросов населения, оценка ожидаемой на горизонте 12 месяцев инфляции сохраняется на уровне 4,5%.

«Переходя к денежно-кредитным условиям, отмечу, что мы их оцениваем как нейтральные. Базовая ставка в реальном выражении, т.е. разница между базовой ставкой и ожидаемой через 12 месяцев инфляцией, находится на уровне 3%. Она соответствует целевым ориентирам, определенным совместным с правительством соглашением о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, что обеспечивает сохранение инфляции в целевом коридоре 4-6% в 2019-2020 годах, а также поддерживает темпы экономического роста и доступность кредитования», — сказал председатель Нацбанка РК.

Фактическая инфляция, как рассказал Досаев, в мае 2019 года составила 5,3% в годовом выражении и остается в середине целевого коридора 4-6%. Текущий уровень инфляции формируется под воздействием роста цен на продовольственные товары, который в мае текущего года составил 7,9%. Цены на непродовольственные товары и платные услуги выросли на 6,1% и 1,3% в годовом выражении, соответственно.

Как сообщается, очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 июля 2019 года в 17.00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 15 апреля Национальный банк РК снизил базовую ставку до 9%.