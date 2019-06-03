Акимат Нур-Султана о многодетных у Акорды: Практически все вопросы, которые поднимались женщинами, были решены

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Практически все вопросы, которые поднимались собравшимися у Акорды в понедельник многодетными женщинами, были решены, заявили в акимате Нур-Султана.

«В министерстве социальной защиты населения личный прием многодетных матерей Нур-Султана начали аким столицы Бахыт Султанов и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев. На приеме с акимом также присутствовал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. Все женщины (около 70 человек) – участники мероприятия около здания правительства. Они требовали встречи с руководством страны. Основные их требования касались условий предоставления жилья в собственность. Так, многодетные требовали отменить 10%-ный первоначальный взнос; отменить 2% годовых по ипотеке (ввести рассрочку на покупку квартиры); предоставить жилье сразу в собственность, а не в аренду. (…) Практически все вопросы, которые поднимались женщинами, были решены руководством акимата и министерством», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе акимата столицы в понедельник.

Так, как уточнили в акимате столицы, оказывались консультации по получению адресной социальной помощи и пособий, полагающихся многодетным семьям, а также о льготах для детей из многодетных семей.

«Руководство города оперативно решало все просьбы многодетных матерей по обеспечению детей местами в детских садах (в том числе, инклюзивных). Акимат обеспечил детей бесплатными путевками в летние лагеря. В рамках всеобуча всем школьникам из числа малообеспеченных многодетных семей предоставлялись канцелярские товары и форма. Всем желающим родителям были предоставлены рабочие места или направления на обучающие курсы с последующим трудоустройством», — следует из сообщения.

Что касается требований женщин «предоставить жилье в кратчайшие сроки», как сообщили в акимате Нур-Султана, то им неоднократно разъяснялись положения жилищного законодательства и программы «Баспана» и правила получения жилья очередниками.

Ранее Султанов неоднократно сообщал о том, что в столице расширяются объемы строительства муниципального жилья.

«В этом году мы сдаем 900 квартир очередникам (против 182 в прошлом году). Ежегодно количество выдаваемых муниципальных квартир мы стараемся увеличивать. Но у меня по закону инструменты тоже ограничены. Мы привлекаем спонсоров, и эти квартиры также отдаем в порядке общей очереди, чтобы не возникало спорных моментов», — подчеркивал аким.

Отмечается, что практически все женщины ранее приходили на личный прием к акиму города, а также министру труда и социальной защиты населения Бердибеку Сапарбаеву.

Ранее сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламента. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.