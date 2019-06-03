Порты на Каспии наращивают мощности 03.06.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 82 0 Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик о том, какие грузы ждут каспийские порты Похожие материалы: Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу Коллекционные монеты к 5-летию со дня создания ЕАЭС выпускает Нацбанк РК Почти 11 кг контрабандного золота пытались ввезти в Казахстан из Турции через аэропорт Шымкента Нацбанк Казахстана активно сокращал резервный портфель в январе-апреле 2019 года Спас ли ребрендинг хоть один казахский банк? Часть 2