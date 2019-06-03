Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана на ближайшие двое суток

Астана. 3 июня. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях на 5-6 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5-6 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 6 июня в Павлодарской областях ожидается дождь, местами сильный. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. Местами ожидаются туман, гроза, град, шквал. Понижение температуры ночью до +2+7, местами +10, днем до +10+15, местами +18. 5 июня в Костанайской области ожидается понижение температуры ночью до +2+7, местами +10, днем до +10+15, местами +18», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.​