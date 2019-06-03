Алматы. 3 июня. КазТАГ – Влияние военно-политической обстановки в мире на безопасность стран СНГ обсудят министры обороны государств содружества, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«5 июня в Анапе состоится заседание совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ. (…) В повестку дня встречи включено более двадцати вопросов. В частности, члены совета обсудят военно-политическую обстановку в мире и ее влияние на состояние безопасности стран СНГ, концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств содружества до 2025 года, опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике (САР)», — сообщили в исполкоме.

Также главы оборонных ведомств обсудят предстоящие совместные учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО стран СНГ «Боевое содружество – 2019», наметят основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам, совместные мероприятия вооруженных сил государств-участников СНГ в 2020 году.

«На заседании речь также будет идти о развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, спорта, подготовки кадров. Кроме того, члены совета рассмотрят выполнение плана реализации концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил стран СНГ, поправки в положение о координационном комитете топографических служб вооруженных сил при СМО, наметят дату, место проведения и повестку дня своей следующей встречи, обсудят ряд других вопросов», — говорится в сообщении.

СМО государств-участников СНГ был образован в 1992 году. В его состав входят представители Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Совет координирует военное сотрудничество стран СНГ, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В функции совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства коллективными силами по поддержанию мира в СНГ.