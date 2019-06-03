Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в Алматы и ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 июня в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Ночью 3, днем 4, 5 июня в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Таразе 3-5 июня временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«3 июня в Костанайской области ожидаются ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами гроза. В Костанае 3 июня ожидаются ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, ночью гроза», — добавили в «Казгидромете».

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

«2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской области и прилегающих территориях Алматы, в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», — сказано в сообщении.