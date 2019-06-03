Алматы. 3 июня. КазТАГ – Более Т10 млрд выделили на следующий отопительный сезон в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«По окончании отопительного сезона 2018-2019 годов начата подготовка к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 годов, выделено Т10,3 млрд», — сообщил заместитель акима Алматинской области Айдарбек Байжанов.

В целом, по его данным, потребность угля для населения области составляет 1,7 млн тонн.

«В этом году в целях недопущения дефицита угля и роста цен определены две компании, которые осуществляют прямые поставки по единой операторской услуге с разрезов Шубарколь и Каражыра. Поставки начнут осуществляться с июня с учетом утвержденного графика», — сказал замакима.

В облакимате заверили, что в 2019 году в регионе будет построено и реконструировано более 14,8 км сетей теплоснабжения.

«Разработан трехлетний план мероприятий по теплоснабжению 212 многоэтажных жилых домов путем установки 56 блочно-модульных котельных (БМК) на газе. В рамках плана в этом году планируется построить 16 БМК для 88 многоэтажных домов», — сказал спикер.

Также замакима сообщил, что в Алматинской области имеется возможность газифицировать 474 населенных пункта, из них 142 – газифицировано.

«На сегодняшний день обеспеченность населенных пунктов голубым топливом доведена до 30%, а в этом году этот показатель планируется увеличить на 35%. Кроме того, для газификации 74 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов начата разработка ПСД «Строительство МГ «Талдыкорган – Ушарал» с АГРС «Ушарал», на эти цели из областного бюджета выделено Т150 млн. В настоящее время в городе Талдыкорган к газу подключено 3700 абонентов, до конца года планируется подключить еще 5500», — добавил Байжанов.