Силовики выстроились между многодетными матерями и Акордой, женщины окружили Султанова

Астана. 3 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Силовики выстроились в живую цепь между многодетными матерями и Акордой, а сами женщины окружили акима Нур-Султана Бахыта Султанова, передает корреспондент агентства.

Десятки сотрудников полиции выстроились в живую цепь с целью не пропустить к Акорде многодетных матерей, которые требуют встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Аскаром Маминым. За спинами силовиков размещено несколько полицейских автобусов.

В настоящий момент женщины, которые требуют решения накопившихся проблем, а также выполнения ранее данных обещаний, касающихся жилья, скандируют «Астана».

Также часть женщина села вокруг акима столицы Султанова и отказывается его выпускать.

Полиция взяла в оцепление пришедших к Акорде многодетных матерей, передает корреспондент агентства. О чем стыдливо молчат эксперты

Десятки сотрудников полиции окружили на площади перед Акордой многодетных матерей, которые требуют встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

Ранее сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламентом. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

На месте событий работает корреспондент МИА КазТАГ.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.