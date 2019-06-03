Многодетная мать у Акорды: Мы хотим, чтобы обеспечили хорошее детство нашим детям

Астана. 3 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Многодетные матери, которые пришли к Акорде, озвучили свои требования к президенту Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту Нурсултану Назарбаеву и премьер-министру Аскару Мамину, передает корреспондент агентства.

«У нас нет своего жилья. Мы хотели бы, чтобы нам его предоставили. Говорят, что сейчас будут выдавать арендное только жилье без права выкупа, а мы требуем, чтобы нам выдавали с правом выкупа арендное жилье. Мы хотим, чтобы обеспечили хорошее детство нашим детям, подарили нашим детям свой какой-то уголок. Сейчас мы снимаем общежитие. Здесь все мамы снимают общежития», — сказала женщина по имени Акгуль.

Многодетная мать уточнила, что женщины, пришедшие к Акорде, живут в комнатах, площадью 12-13 кв.м.

«Я с шестью детьми живу. «Күміс алқа» у меня. Восемь человек мы живем в 20 квадратах. Девочки, есть мальчик, разнополые дети, например. Нет возможности снять квартиру – один муж у меня работает. Ну и с детьми не берут естественно на работу. (…) В студенческом общежитии живем, спасибо, что нас терпят, платим Т50 тыс. Общежитие без условий у нас, единственный душ на четыре этажа, на 45 комнат», — добавила многодетная мать Гульжанат Рустемова, которая стояла рядом с Акгуль в толпе требующих встречи с представителями высшего руководства страны.

Женщина уточнила, что переехала в столицу вместе с мужем-строителем 10 лет назад.

«И все, и остались здесь, и родились у нас дети за эти 10 лет – шестеро детей, получила «Күміс алқа», спросила только что, а сколько мне еще ждать? Я 2045-я, как разделили нас, мне сказали: «Еще четыре-пять лет». Представьте себе! У меня уже дети вырастут. Нет у меня возможности откладывать в «Жилстройсбербанк» потому, что у меня ребенок еще маленький, полтора года, я не работаю, а муж один у меня работают. Ну и не хватает вообще. Пособия – за «Күміс алқа» Т16 тыс. и за многодетность Т10 тыс. И все», — сказала Рустемова.

Ранее сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламентом. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями вопросы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

На месте событий работает корреспондент МИА КазТАГ.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.