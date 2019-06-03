Медали казахстанских гимнастов, «серебро» пловца Дмитрия Баландина, в ожидании матча футбольной сборной РК с лидером рейтинга ФИФА, третий выигранный «Астаной» этап и 7-е место ее капитана на «Джиро»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: «серебряный дуплет» Милада Карими

Три серебряные медали завоевали казахстанцы на этапе «Кубка мирового созыва», который прошел в Копере (Словения). И хотя особо обольщаться этим не стоит – все-таки нужно учитывать, что среди участников не было многих сильнейших гимнастов планеты, но тем не менее такие результаты вселяют надежды.

На снимке: Милад Карими

Первую медаль Казахстану принес Милад Карими в вольных упражнениях. В финале он получил такую же оценку, 14,600, как и опытнейший Томас Гонсалес, ставший 4-м в этой дисциплине еще на Олимпиаде-2012 (кстати, этот чилиец, оставаясь действующим спортсменом, возглавляет федерацию гимнастики своей страны). Степень сложности элементов была выше у казахстанца, а вот чище исполнил их южноамериканец, что и принесло ему «золото».

Затем Милад Карими повторил свой успех на брусьях – на этом снаряде он тоже стал серебряным призером, уступив только британцу Фрэнку Бэйнсу. В решающей стадии соревнований они набрали соответственно 14,350 и 14,450 балла.

В упражнениях на коне участниками финала стали два казахстанца. Нариман Курбанов, который в прошлом году занял 5-е место на чемпионате мира, в этот раз выступил неудачно, упав со снаряда, а вот Ильяс Азизов завоевал «серебро». Правда, победителю Рису Макклинигану из Ирландии, чемпиону Европы в данном виде программы, он проиграл довольно много – полтора балла.

Плавание: олимпийский чемпион проиграл чемпиону мира

В Индианаполисе (США) прошел третий этап новой соревновательной серии Champions Swim Series. Основное наше внимание, как и на двух предыдущих турнирах, привлек заплыв на 200 метров брассом с участием олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина. Соперниками казахстанца на сей раз стали действующий чемпион мира в этой дисциплине россиянин Антон Чупков, серебряный призер Олимпиады-2016 американец Джош Прено (он тогда проиграл Баландину лишь 0,07 секунды) и голландец Арно Камминга.

Как и в двух предыдущих случаях, победу одержал Чупков, проплывший дистанцию за 2 минуты и 08,98 секунды. Казахстанец финишировал вторым со временем 2.10,02. Всего две сотые проиграл ему Камминга, а вот американец отстал от Баландина более чем на полторы минуты.

Впрочем, пловцы пока еще не вышли на пик формы, ведь менее чем через полтора месяца в Южной Корее стартует одно из главных спортивных событий нынешнего года – чемпионат мира по водным видам спорта.

Велоспорт: вторая победа испанского гонщика «Астаны»

Вчера в Вероне гонкой с раздельного старта финишировала первая в нынешнем году супермногодневка «Джиро д,Италия». А накануне, в субботу, «Астана» одержала свою третью победу на отдельных этапах нынешнего гранд-тура. Причем во второй раз это удалось испанскому гонщику казахстанской команды Пельо Бильбао. Он находился в группе отрыва, которую на заключительном отрезке тяжелого горного этапа догнали главные фавориты общего зачета, и в финишной разборке сумел опередить всех своих конкурентов.

Последние – это в том числе лидер генеральной классификации эквадорец Ричард Карапас из «Movistar» со своим сокомандником испанцем Микелом Ландой (на тот момент 4-е место в общем зачете) и итальянец Винченцо Нибали из «Bahrain-Merida» (2-е). А вот еще два претендента на итоговые призовые места словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma» (3-е) и голландец Бауке Моллема из «Trek-Segafred» (5-е) отстали почти на минуту, в результате чего Роглич уступил свою позицию Ланде. Еще больше проиграл капитан «Астаны» колумбиец Мигел Анхел Лопес, которому просто не повезло: по вине одного безбашенного болельщика, выскочившего на трассу, он упал, сломал велосипед и, пока его меняли (в это время Лопес кулаками наказывал виновника случившегося), потерял почти полторы минуты. В итоге он не только нарастил свое отставание от опережавших его в общем зачете пятерых гонщиков, но и поставил под угрозу свою 6-ю позицию.

Обычно супермногодневки завершаются «этапами дружбы», однако на сей раз организаторы решили сохранить интригу до конца – нынешнюю «Джиро» венчала пусть и короткая, но сложная по рельефу дистанция гонки с раздельного старта. Она несколько изменила ситуацию в генеральном зачете – Роглич вернулся на 3-ю позицию, сместив с нее Ланду, а капитан «Астаны» опустился на 7-ю. А розовую майку сохранил за собой Карапас, который стал первым в истории гонщиком из Эквадора, выигравшим гранд-тур. Нибали проиграл ему чуть больше минуты.

Гребля на байдарках и каноэ: медаль есть, но радоваться особо нечему

В Дуйсбурге (Германия) прошел второй этап Кубка мира. Как и на первом, который неделю назад принимала Познань (Польша), казахстанцы не остались без медалей. Снова отличился Тимур Хайдаров: если тогда в заездах мужских каноэ-одиночек на 200 метров он завоевал «серебро», то теперь стал бронзовым призером. Впрочем, это неолимпийская дисциплина, и уровень конкуренции в ней был невысоким. Еще в двух подобных видах соревновательной программы казахстанцы добрались до главных финалов и заняли итоговые 6-е места.

На снимке: братья Емельяновы (фото с сайта НОК РК)

А вот на олимпийских дистанциях наши гребцы не порадовали. Например, если в гонках женских байдарок-одиночек на 200 метров Инна Клинова неделю назад прошла в финал «А» и, финишировав в нем последней, заняла итоговую 9-ю позицию, то теперь она довольствовалась участием в финале «В» и 14-м местом. Братья Сергей и Тимофей Емельяновы стали 16-ми в каноэ-двойке на тысячу метров. А обе наши байдарки-четверки (мужская и женская) на пятисотке не смогли попасть даже в финал «В», заняв соответственно 23-е и 24-е места.

Теннис: никто из казахстанцев выше головы не прыгнул

Ни один из пяти казахстанских теннисистов, попавших в основную сетку одиночных разрядов открытого чемпионата Франции, не сумел пройти дальше второго круга (1/32 финала).

В женском турнире Зарина Дияс (99-я в рейтинге WTA), легко победив в первом своем матче получившую wild card малоизвестную француженку Одри Алби (289-я) – 6:2, 6:2, затем встретилась с молодой россиянкой Вероникой Кудерметовой (68-я), которая накануне выбила бывшую первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки (13-я). Оказав сопернице серьезное сопротивление в стартовом сете, Зарина не смогла на равных бороться с ней во втором – 5:7, 1:6. Похожим образом сложился и поединок дебютантки турниров «Большого шлема» юной Елены Рыбакиной (141-я), пробившейся в основную сетку через квалификацию, с чешкой Катериной Синяковой (42-я), – 6:7, 1:6. Разочаровала Юлия Путинцева (28-я), уже в первом круге проигравшая шведке Ребекке Петерсон (63-я) – 3:6, 5:7.

На снимке: Александр Бублик

В мужском турнире до второго круга добрался молодой казахстанец Александр Бублик (90-й в рейтинге АТР). После победы над немцем Рудольфом Меллекером (177-й) – 7:5, 6:7, 6:1, 7:6 – он встретился с финалистом прошлогоднего открытого чемпионата Франции голландцем Домиником Тимом (4-й) и отнюдь не стал в этом поединке мальчиком для биться. Бублик даже выиграл один сет, однако на большее его не хватило – 3:6, 7:6, 3:6, 5:7. Другой представитель нашей страны, опытнейший Михаил Кукушкин (48-й) выбыл из борьбы уже после стартового круга. Взяв у своего соперника словака Мартина Клижана (54-й) первые два сета, он затем упустил нити игры из своих рук и потерпел поражение – 6:3, 7:5, 4:6, 2:6, 3:6.

Футбол: объявлен состав на матчи отборочного турнира к Евро-2020

В эту субботу, 8 июня, национальная сборная Казахстана проведет очередной матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Ее соперником станет №1 текущего рейтинга ФИФА – команда Бельгии. Игра состоится в Брюсселе. А спустя три дня уже на «Астана-Арена» наша дружина будет принимать аутсайдера группы – сборную Сан-Марино. Для подготовки к этим поединкам тренерский штаб пригласил на сборы следующих футболистов:

вратари – Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Шахтер»);

защитники – Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»);

полузащитники – Юрий Перцух («Астана»), Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Максим Федин, Азат Нургалиев (оба — «Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);

нападающие – Бауыржан Турысбек («Тобол»), Абат Аймбетов («Актобе»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»).

Напомним, что в стартовом матче отборочного турнира наши футболисты разгромили шотландцев – 3:0, а затем крупно проиграли россиянам – 0:4. Лидирует в группе сборная Бельгии (выиграла у команд России и Кипра), набравшая 6 очков. По 3 набрали Россия, Кипр, Казахстан и Шотландия. У Сан-Марино очков нет.

Футбол: все, кому прочили победы, выиграли

Состоявшийся в пятницу 13-й тур чемпионата Казахстана, в отличие от нескольких предыдущих, обошелся без сенсаций: все, кому положено по статусу, выиграли свои матчи. Тем более что игры прошли на их полях.

«Астана» – «Жетысу» 1:0. Растерявший много очков чемпион страны не имел права на очередную осечку, хотя противостоял ему неуступчивый и амбициозный клуб из Талдыкоргана. Победу «Астане» принес единственный гол защитника Евгения Постникова, который забивает редко, но обычно тогда, когда это очень нужно его команде.

«Тобол» – «Шахтер» 2:0. Оба взятия ворот на счету футболистов, получивших приглашения в национальную сборную – Бауыржана Турысбека и Азата Нургалиева. В середине второго тайма гости получили возможность возродить интригу в матче, однако Марат Шахметов не реализовал пенальти. «Тобол» сохранил теневое лидерство – он потерял меньше всех очков.

«Кайрат» – «Актобе» 3:0. До перерыва хозяева поля так и не смогли распечатать ворота аутсайдера. Но затем разыгравшийся в последнее время Адеринсола Эсеола (он сделал «дубль» в третьем матче подряд!) поставил все на свои места. С 10 забитыми мячами он упрочил свое лидерство в споре лучших снайперов.

«Кайсар» – «Иртыш» 2:0. Поражение в предыдущем туре от «Жетысу», прервавшее впечатляющую серию кызылординской команды, никак не сказалось на ее моральном состоянии, и она одержала довольно уверенную победу.

«Ордабасы» – «Окжетпес» 3:0. Кокшетауский клуб, который в прошлых турах «покусывал» фаворитов, на сей раз не смог оказать достойного сопротивления и еще до перерыва пропустил три безответных мяча. Два из них забил приглашенный после долгого перерыва в национальную сборную Тохтар Жангылышбай.

«Атырау» – «Тараз» 1:1. Клубы, представляющие запад и юг страны, играли в расположенном ближе к северу Кокшетау на стадионе «Окжетпеса» в присутствии пары сотен зевак – подобное возможно, наверное, только в Казахстане.

Турнирное положение: «Астана» – 32 очка (провела на два матча больше), «Тобол» – 29, «Ордабасы» и «Кайсар» – по 26, «Кайрат» – 25 (провел на один матч больше), «Жетысу» – 21, «Шахтер» – 17, «Окжетпес» – 15, «Иртыш» – 12 (провел на один матч больше), «Тараз» – 10, «Атырау» – 10 (провел на два матча больше), «Актобе» – минус 5.

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