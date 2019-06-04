Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Более чем в 150 раз составляет разброс по стоимости питьевой воды по Казахстану, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Роман Скляр.

«Существующие тарифы на воду в селах отличаются в разрезе регионов и имеют сильный разброс: от минимального – Т25 за 1 кубометр в Жамбылской области до максимального – Т3992 в Костанайской области. Тарифы для населения субсидируются государством в соответствии с действующей мерой господдержки», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

По его словам, согласно правилам, за воду население платит по тарифу Т30 за 1 кубометр с приборами учета воды и Т40 – без приборов, все, что выше этих тарифов, субсидируется, на сегодня в республиканском бюджете предусматривается порядка Т13 млрд.

«При этом потребность в субсидиях растет по мере ввода новых объектов в эксплуатацию, которые необходимо включать в перечень безальтернативных систем, утверждаемый министерством сельского хозяйства. Передача функций по утверждению данного перечня в акиматы позволит ускорить вопрос выделения субсидий», — полагает Скляр.