Созрел ли Казахстан к тому, чтобы «сделать выбор в пользу НАТО»?!

Издание Armenian Mirror-Spectator опубликовало статью Дэвида Бояджяна, американского журналиста армянского происхождения, под названием «Why Russia Needs Armenia and Vice Versa» — «Почему Россия и Армения нуждаются друг в друге».

В ней говорится так: «Внимательным наблюдателям известно то, что Россия нуждается в Армении в такой же мере, в какой Армения нуждается в России.

Зависимостью России от Армении и объясняется то исходившее от Кремля дополнительное давление на премьер-министра Никола Пашиняна и его реформистский альянс «Мой шаг» в период после состоявшейся в 2018 году армянской демократической «бархатной революции».

Армения является единственной союзницей России в стратегически важном закавказском регионе.

Следовательно, Россия может лишиться всего Закавказья (включая Грузию и Азербайджан) в случае присоединения Армении к западному блоку, рассматриваемому как союз Америки/Европы/НАТО (охватывающий временами также Турцию и Израиль). И вот почему.

С момента обретения независимости Грузия поддерживает западный блок, желает стать членом североатлантического альянса и больше не зависит от поставок российского природного газа.

Азербайджанцы чувствуют себя связанными по рукам и ногам Россией и хотели бы вступить в НАТО. Азербайджан отправляет каспийскую нефть и газ на запад через Грузию, Турцию и другие страны. Сейчас планируется прокладка в том же направлении еще одного крупного магистрального газопровода.

Важно отметить то, что ведущие американские еврейские организации по просьбе Израиля потихоньку поддерживают Азербайджан.

Подбрюшье России

Россия рассматривает свой левый фланг, состоящий в основном из стран-членов НАТО и поддерживающих североатлантический альянс постсоветских государств, как серьезную опасность.

Еще более зловещей угрозой представляется центрально-азиатское подбрюшье России: пять мусульманских и по большей части тюркских стран: Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Если Россия потеряет Армению, а, следовательно, и Закавказье, западный блок рано или поздно выйдет через Турцию непосредственно к Каспию и создаст там мощный натовский флот. На расстоянии 150 миль к востоку, находятся огромные энергетические запасы тюрко-мусульманского подбрюшья России, готового сделать выбор в пользу НАТО.

Речь, по сути дела, идет о пантюркизме. Россия опасается пантюркистской экспансии, тогда как западный блок негласно поддерживает ее. В этом и кроется объяснение серьезной обеспокоенности Кремля тем, что происходит в Армении».

Итак, американский журналист Дэвид Бояджян считает, что постсоветские республики Центральной Азии созрели к тому, чтобы «сделать выбор в пользу НАТО». Но тут есть одно «но». В центрально-азиатском регионе только две страны имеют выход к Каспийскому морю. Это – Казахстан и Туркменистан. Другие три страны — Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан – только через них могут получить доступ к Каспию. А, следовательно, о перспективах их вступления в близкие партнерские отношения с североатлантическим альянсом можно будет вести сколько-нибудь серьезный разговор только в случае вступления Казахстана и/или Туркменистана в НАТО. Официальный Ашхабад в обозримом будущем вряд ли пойдет на это. Почему? Да потому что резолюцией 50/80А Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций за Туркменистаном закреплен статус постоянно нейтрального государства. И официальный Ашхабад явно не собирается его нарушать.

Остается лишь Казахстан. Только через нашу республику НАТО потенциально будет в состоянии втянуть в свою орбиту другие три центрально-азиатские страны, не имеющих выхода к Каспию. Это – очевидный фактор. Следовательно, североатлантическому альянсу, если он действительно ставит целью распространение своего влияния на постсоветский закаспийский регион, надо будет, прежде всего, достичь взаимопонимания с Астаной по этому вопросу.

Такой вариант развития событий кому-то может показаться маловероятным в силу того, что Казахстан состоит членом созданной еще в 2002 году Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под эгидой Москвы. Да, но это, по всей видимости, не помешало руководству североатлантического альянса получить весной 2009 года первоначальное согласие Казахстана на участие в натовских военных учениях, проведение которых тогда планировалось в Грузии. Этой мерой НАТО предполагало продемонстрировать Москве готовность придти на помощь грузинской армии в случае повторного вторжения российских войск на территорию этой закавказской республики после известных августовских событий 2008 года. Лишь потом, после жесткой реакции Кремля по отношению к тем учениям, Казахстан отозвал свое согласие на участие в них.

Сейчас, когда Россия испытывают угрозу международной изоляции, будет неудивительным, если НАТО возобновит попытки втянуть Казахстан в орбиту своего влияния. Косвенные признаки таких действий уже сейчас, кстати сказать, наблюдаются.

