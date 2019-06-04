В хищении Т160 млн со счета госпредприятия уличен топ-менеджер «Банка Астаны»

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — В хищении Т160 млн со счета госпредприятия уличен топ-менеджер АО «Банк Астаны» Ерлан Увалеев, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу министерства финансов (МФ) РК.

«Службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт хищения денежных средств в сумме Т160 млн со счета государственного предприятия «Республиканский центр правовой информации» МЮ (министерства юстиции – КазТАГ) РК (РПЦИ). Установлен организатор совершенного преступления – заместитель председателя правления АО «Банк Астаны» Е. Увалеев, который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени «РПЦИ» и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка А. Жундугулова, которая ежемесячно направляла в бухгалтерию «РЦПИ» выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве.

«В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Е. Увалеев с санкции суда содержался под стражей. Приговором Сарыаркинского районного суда №2 Нур-Султана Е.Увалеев и А.Жундугулова признаны виновными и осуждены», — резюмируется в сообщении.