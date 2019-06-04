Более Т9,5 млрд поступило в казахстанский фонд социального медстрахования в мае

Астана. 4 июня. КазТАГ — Более Т9,5 млрд поступило в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) в мае, сообщает пресс-служба фонда.

«За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 мая 2019 года перечислено Т9,5 млрд», — говорится в сообщении во вторник.

По данным ФСМС, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 мая 2019 года, составила Т176,7 млрд.

«Из них Т167,9 млрд (около 95%) приходятся на отчисления работодателей, Т8,8 млрд (около 5%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», — следует из информации.

Также сообщается, что в разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из Алматы и Нур-Султана, а также из Карагандинской области.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», — резюмируется в сообщении.

Напомним, с 1 января 2018 года ФСМС выступает единым плательщиком за медицинские услуги в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). До 2020 года будут отрабатываться механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также совершенствование работы платежных информационных систем и внедрение новой тарифной политики. Предполагается, что эти меры обеспечат полную готовность фонда к работе в условиях ОСМС с 1 января 2020 года.

С 1 января 2018 года приостановлены на 2 года отчисления уплаты взносов в ФСМС с физических лиц по договорам гражданско-правового характера и индивидуальных предпринимателей, оплачивающих за себя.