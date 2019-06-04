В высоком госдолге Казахстана особого ужаса не вижу, так как если нам дают взаймы, значит доверяют экономике

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В высоком государственном долге Казахстана особого ужаса не вижу, так как если нам дают взаймы, значит доверяют экономике, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«В высоком госдолге особого ужаса не вижу. Если нам дают в долг, значит доверяют экономике. Государственный долг Казахстана состоит из внешней части и внутренней, а также, когда страна занимает в иностранной валюте и в тенге. При этом госдолг в валюте – значительно меньше, чем просто внешний долг, куда также входит и межфирменная задолженность», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение о том, что по итогам 2018 года размер государственного долга РК составил Т15 трлн 387 млрд, или 25,8% к ВВП.

Значительная доля затрат, включая государственные – в долларах, констатирует эксперт.

«Например, покупка оборудования или гарантии в иностранной валюте для квазигоссектора. Поэтому есть долги, гарантированные правительством, в валюте. А значит, когда курс тенге ослабляется, то этот долг в тенговом выражении растет. Кроме того, растет его пропорция в ВВП», — полагает собеседник агентства.

Например, по валютной части, продолжает спикер, пики случаются в годы девальвации.

«При этом правительство также активно занимает на внутреннем рынке через тенговые долговые бумаги минфина – МЕУКАМ, МЕУЖКАМ и т.д. Когда случается девальвация, внутренний долг правительства в пересчете на твердую валюту падает. Например, на 3 июня 2019 года госдолг составил Т16,4 трлн, из которых Т6,5 трлн составили внутренние обязательства, Т5,5 трлн – внешние и Т4,3 трлн – обязательства Нацбанка», — поделился данными Рысмамбетов.

Вместе с тем эксперт затруднился ответить на вопрос о пиках госдолга республики.

«Сложно сказать, где пики, потому что эти триллионы состоят из десятков и сотен обязательств, каждое из которых взято под свою процентную ставку. Однако можно с высокой степенью уверенности утверждать, что самые дешевые займы правительству обходятся в тенге, когда оно занимает у ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд – КазТАГ) и Нацфонда (Национальный фонд РК – государственный фонд РК, являющийся совокупностью финансовых активов, сосредотачиваемых на счетах правительства в Нацбанке, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов – КазТАГ)», — отметил собеседник агентства.

Конечно, правильно и логично, когда мы занимаем сами у себя, а не идем в долговую кабалу, уверен спикер.

«Однако, если ЕНПФ и Нацфонд выдают деньги правительству, то следует ввести какие-то финансовые показатели эффективности каждого министерства и ведомства», — предлагает Рысмамбетов.

На вопрос, за счет каких ресурсов правительство РК обслуживает государственный долг, он ответил, что «из средств бюджета».

«Вполне вероятно, что для выплаты каких-то внешних обязательств правительство перезанимает средства в пенсионном фонде. Так как налоговых платежей уже долгое время хватает только на социальные выплаты, могу предположить, что долги мы выплачиваем через рефинансирование из других источников. Это вполне нормальная практика и так делают многие государства», — отметил эксперт.

По его мнению, величина госдолга – это, как правило, уровень доверия к экономике той или иной страны.

«Поэтому размер госдолга до определенной меры не должен вообще беспокоить, если в экономике все хорошо», — констатирует собеседник агентства.

По словам спикера, госдолг у нас не очень большой и тяжело вычленить какой-то отдельный орган, который занимает больше.

«Многие органы одинаково неэффективны. Однако особую опасность, на мой взгляд, представляют долги квазигоссектора – национальных компаний, потому что на международных рынках к ним относятся в целом хорошо, и все инвесторы уверены, что Казахстан не даст «упасть» своей компании. В то же время, в руках квазигоссектора значительная часть экономики Казахстана и так как формально их долг не является долгом правительства – нацкомпании иногда этим злоупотребляют. Как это было с «Казахстан темир жолы», который в перманентном кризисе уже не один год и продолжает скупать другие неэффективные компании, «КазМунайГазом», который нарастил столько долгов, что мы вынуждены теперь его спасать через IPO (первичное размещение акций – КазТАГ), ЕНПФ, который скупил значительную долю акций «КазАтомПрома», — резюмировал Рысмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года размер государственного долга РК составил Т15 трлн 387 млрд, или 25,8% к ВВП. В сравнении с 2017 годом рост составил Т1 трлн 883 млрд.

По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, основной причиной роста госдолга является финансирование дефицита бюджета и ослабление курса тенге относительно иностранных валют.

«Лимит долговой нагрузки находится на безопасном уровне. Отношение расходов обслуживания и погашения долга к доходам бюджета составили 12,2% при допустимом пределе 15%. Валовый внешний долг без учета межфирменной задолженности составил $57,7 млрд. Долг сократился в сравнении с 2017 годом на Т5,4 млрд. Утвержден допустимый предел объема внешнего долга квазигоссектора. По итогам 2018 года внешний долг квазигоссектора составил $19,7 млрд. При этом правительственный внешний долг увеличился на $1 млрд по причине финансирования дефицита бюджета и курсовой разницы», — сказал он.