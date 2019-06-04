Эксперт: В Казахстане 8,9% кредитов с просрочкой свыше 90 дней – это средняя, но все же ощутимая температура по «больнице»

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Казахстане 8,9% кредитов с просрочкой свыше 90 дней – это средняя, но все же ощутимая температура по «больнице», считает директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Павел Афанасьев.

«8,9% кредитов с просрочкой свыше 90 дней – это средняя, но все же ощутимая температура по «больнице». Так, например, у того же Jysan Bank показатель ближе к 26,5%, у AsiaCreditBank – к 25,3%, в то время как у большинства банков показатель ниже 8%», — прокомментировал Афанасьев для КазТАГ сообщение пресс-службы Нацбанка о том, что совокупные активы банковского сектора с начала 2019 года снизились на 2,7%.

Нужно понимать, продолжил эксперт, что любой уровень просрочки – это уже плохо.

«Если же судить относительными категориями, то в той же Греции NPL (просроченный кредит – КазТАГ) превышал 45% (т.е. фактически половина ссудного портфеля системы – это невозвратные займы), в Германии или США показатели в диапазоне 1-2%», — сопоставил собеседник агентства.

На вопрос, как он оценивает рост провизий с Т1,8 трлн на начало 2019 года до Т2,3 трлн на 1 мая 2019 года, спикер ответил, что «провизии – это оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, в случае роста соответствующим образом оказывающие давление на капитал».

«Один из триггеров роста провизий заключается в изменении походов в оценке финансовых активов в соответствии с МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности, устанавливающий порядок подготовки и представления финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств, требования к признанию и оценке, обесценению, прекращению признания общего порядка хеджирования, принципы признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок действия финансового инструмента – КазТАГ). Собственно, рост провизий наблюдался и в 2017 году, когда сектор готовился к переходу. Таким образом, рост провизий связан с более консервативной оценкой качества активов, что положительно влияет на устойчивость и прозрачность финансовой системы», — констатирует Афанасьев.

После массивных списаний и переоценки ссудного портфеля в январе (почти на 40%) сокращения баланса и роста провизий, вспоминает эксперт, активы Jysan Bank выросли более чем на Т121 млрд за последние три месяца (февраль, март, апрель) за счет соответствующего привлечения обязательств.

«Судя по динамике ссудного портфеля, банк в данный момент придерживается достаточно консервативной политики в части кредитования (с февраля остатки по ссудному портфелю снизились на Т14,2 млрд). С учетом относительно недавнего завершения сделки и совсем недавнего ребрендинга банку, скорее всего, потребуется какое-то время, чтобы полноценно и на рыночном уровне конкурировать с сектором по стандартным банковским продуктам – кредитам и депозитам», — заключил Афанасьев.

Напомним, ранее пресс-служба Национального банка РК сообщила, что совокупные активы банковского сектора с начала 2019 года снизились на 2,7%.

«Ситуация в банковском секторе остается стабильной и характеризуется умеренным ростом кредитования, высоким уровнем свободной ликвидности банков и значительным запасом собственного капитала. По состоянию на 1 мая 2019 года банковский сектор РК представлен 28 банками. Совокупные активы банковского сектора с начала 2019 года снизились на 2,7% и составили на 1 мая 2019 года Т24,6 трлн», — говорилось в сообщении, распространенном в прошлый понедельник.