Алматы. 4 июня. КазТАГ – Согласно докладу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, число ВИЧ-инфицированных в Центральной Азии с 2010 года выросло на 30%, сообщает пресс-служба организации.

«В Восточной Европе и Центральной Азии, например, количество новых случаев ВИЧ-инфекции с 2010 года выросло на 30%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке смертность от заболеваний, связанных со СПИДом, за тот же период увеличилась на 11 процентов. Проблем, мешающих искоренению СПИДа, – множество, и они варьируются от страны к стране. Но основная причина такого положения дел – уголовное преследование за однополые отношения, употребление инъекционных наркотиков и сексуслуги», — говорится в докладе Гутерриша во вторник.

Так, по данным генсека ООН, в 68 странах мира все еще действуют законы и нормы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения.

«В 17 странах уголовному преследованию подвергаются трансгендерные лица. В 116 странах криминалом считаются услуги проституток, а в 33 странах казнят за преступления, связанные с наркотиками. Все эти меры загоняют людей в подполье. Они боятся обращаться за помощью, проходить тестирование. Это означает, что вирус выявляется на поздней стадии, лечение начинается поздно, многие не соблюдают режим лечения и тем самым повышается риска распространения заболеваемости», — считает Гутерриш.

Тем не менее, по мнению генсека ООН, «у большинства стран во всех регионах с любым уровнем дохода имеются возможности для того, чтобы до 2030 года покончить с эпидемией СПИДа как угрозой общественному здоровью».