Казахстан – лидер или лузер? 04.06.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 72 0 Политолог Аскар Нурша об интеграции, многовекторности и о давно утраченном Похожие материалы: Страны ЕАЭС и Китай улучшат условия взаимной торговли Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о контроле над продукцией военного назначения Казахстан ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море Лидер партии ОСДП Ермурат Бапи: Судьба президентских выборов уже предрешена Казахстан для казахов. Казахстан в глобальном мире. Часть 2