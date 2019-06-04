Казахстанцы решили ночевать в предвыборном штабе Токаева для личной встречи с ним

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов/Согдияна Идрисова. Казахстанцы решили ночевать в предвыборном штабе кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, чтобы встретиться с ним лично, передает корреспондент агентства.

Порядка 70 человек пришли сегодня в столичный штаб кандидата в президенты Токаева с намерением встретиться ним лично, о чем, как уверяют, уведомили его заранее.

«Мы отправили президенту сообщение через сайт Акорды, где виртуальная приемная президента, написали: «Просим вас встретиться с электоратом, хотим задать вопросы, связанные с судебной системой» (все люди, которые собрались, имеют на руках неправомерные судебные решения). Хотели задать их непосредственно кандидату в президенты, чтобы он лично ответил, какие меры будут приняты. Но до сегодняшнего дня нам не сообщили об отказе, не сообщили, что он не придет, соответственно, надеялись, что Токаев придет и встретится с нами», — заявила от имени собравшихся учредитель партии «Наше право» Санавар Закирова.

Также она подчеркнула, что письмо, написанное кандидату в президенты, как явствует из регистрации в виртуальной приемной, было перенаправлено в генеральную прокуратуру РК.

«Но генпрокуратура не является доверенным лицом кандидата в президенты. Как она может ответить, придет или не придет кандидат в президенты на встречу. У него есть доверенные лица, которые и ведут переписку от имени кандидата». Поэтому мы и явились в штаб», — добавила Закирова.

Собравшихся встретил заведующий общественной приемной общественного штаба кандидата в президенты Токаева Арыстангали Сансызбаев.

«Обращение поступило, но там не было конкретной даты. Дату никто не назначал. Люди сами собрались и решили, что сегодня Токаев их должен принять. Глава государства ограничил свое участие в агитационной кампании. Сегодня он даже не знает об этом, он находится в рабочей поездке, вчера был в Таразе, сегодня, кажется, в Атырауской области. Я представляю общественный штаб кандидата и готов требования собравшихся по прокуратуре и Верховному суду довести до руководства», — прокомментировал он позицию штаба.

В свою очередь заместитель руководителя центрального аппарата партии Nur Otan Мади Оспанов выразил надежду, что кандидат в президенты Токаев знает о том, что происходит сегодня в штабе

«Насколько я понял, отсюда ведется прямая трансляция в соцсетях. Так что глава государства, я так думаю, знает о том, что порядка 70 человек обратилось в его предвыборный штаб в связи с несогласием с состоявшимися судебными решениями. Другое дело, что никто вам не давал обещания, что сегодня кандидат прибудет сюда и будет встречаться с избирателями», — добавил Оспанов.

В то же время он сообщил, что в партии Nur Otan «заинтересованы, чтобы решения судов были объективными», попросил всех написать письменные заявления, которые будут переданы в компетентные органы, а также устроить встречу с ответственными работниками генпрокуратуры.

Однако примерно половина собравшихся объявила, что они готовы ночевать и даже жить в штабе партии до тех пор, пока не встретятся лично с кандидатом Токаевым.