Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Доступ к централизованному водоснабжению имеют 90% казахстанцев, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Роман Скляр.

«Доступ к централизованному водоснабжению имеют 90,2% или 16,5 млн. человек. В городах централизованным водоснабжением обеспечено 10 млн. человек (из 10,6 млн. человек), это составляет 94,5% городского населения, оставшаяся часть населения пользуется водоразборными колонками. В сельской местности услугами централизованного водоснабжения обеспечено 6,5 млн. человек, или более 84%, в остальных селах для питья используют локальные источники водоснабжения», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

По планам МИИР, 100%-ный охват централизованным водоснабжением планируется завершить в 2023 году.

Говоря о снабжении водой на селе, Скляр отметил, что имеется два подхода обеспечения сел услугами водоснабжения гарантированного качества и объема.

«В целях обеспечения малых сел с населением менее 200 человек питьевой водой, соответствующего санитарным нормам качества, целесообразно устанавливать комплексные блок-модули очистки воды – это позволит обеспечить 1333 сел. Тогда как в 1274 селах с населением более 200 человек будет обеспечено централизованное водоснабжение. Таким образом, 1,2 млн человек в 2607 селах будет обеспечено услугами водоснабжения, соответствующих санитарным нормам», — считает министр.

Также в МИИР полагают, что функции обеспечения питьевой водой на селе нужно полностью передать в министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.

«На сегодня функции по развитию отрасли водоснабжения в сельских населенных пунктах осуществляются двумя государственными органами. МСХ обеспечивает строительство и реконструкцию групповых водоводов за пределами населенных пунктов, наше министерство отвечает за развитие внутрипоселковых сетей. В этой связи полагаем целесообразным передать функции обеспечения питьевой водой и услугами водоотведения сельских населенных пунктов в МСХ. Это позволит единому государственному органу вести работу по обеспечению сельского населения услугами водоснабжения от источника до конечного потребителя», — добавил Скляр.

С таким подходом согласились и в МСХ.

«МСХ необходимо наделить функциями заказчика и строителя всех групповых водопроводов и внутрипоселковых сетей в селах. Так, за МСХ будут закреплены функции координации вопросов развития водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах для администрирования бюджетных программ», — добавил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

Также он полагает, что все групповые водопроводы с подвешенными к ним внутрипоселковыми сетями должны быть переданы в ведение единого оператора на базе РГП «Казводхоз».

«Услуги будут предоставляться от источника водоснабжения до конечного потребителя, тем самым исключив посредников, которые, закупая воду из групповых водопроводов, продают ее населению с добавленной стоимостью. Для этого сети, сегодня находящиеся в коммунальной собственности, необходимо поэтапно передать единому оператору», — резюмировал Омаров.