Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Очистные сооружения в казахстанских городах будут реконструироваться за счет частных средств, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Роман Скляр.

«Для решения проблемы с очистными сооружениями в городах Казахстана необходимо, по предварительным оценкам, порядка Т330 млрд. Для выполнения этой задачи министерством разработан механизм привлечения внебюджетных средств для их строительства», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

Так, в МИИР предлагают привести нормативы очистки сточных вод к европейским стандартам, что, по мнению экспертов, позволит сократить капитальные затраты до 30%.

«Будут внедрены энергоэффективные технологии с возможностью производства биогаза и переработки ила. Также (необходимо – КазТАГ) субсидировать тариф, чтобы снизить нагрузку на население при реализации проектов государственно-частного партнерства», — полагает Скляр.

Это, по его словам, позволит полностью модернизировать сооружения в городах в течение трех лет.

Сегодня из 86 городских населенных пунктов очистные сооружения имеются только в 58, средний износ которых составляет более 60%. Необходима их реконструкция в 26 и строительство в 27 городах.