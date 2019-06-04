Казахстан обеспечивает себя мясом птицы менее, чем на 50% – МСХ

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан обеспечивает потребность в мясе птицы менее, чем на 50%, сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

«Исходя из национальных норм потребления (78,4 кг на одного человека), годовая потребность республики в мясе составляет 1 442,2 тыс. тонн. Фактическое потребление в 2018 году составило 1 302,9 тыс. тонн. Обеспеченность за счет отечественного производства составила 81%. Не обеспеченность составляет по мясу птицы, где 51% импортируется», — говорится в ответе Курманова на запрос МИА КазТАГ.

При этом вице-министр отмечает, что производство баранины в Казахстане удовлетворяет потребности населения почти на 102%.

«Производимые в стране объемы производства говядины удовлетворяет потребности населения па 98%, свинины – на 98%, баранины – 101,8%, конины – на 98%», — сообщил Курманов.

Кроме того, он отметил, что «Казахстан располагает ключевыми факторами для успешного развития животноводства: пастбищные угодья, орошаемые земли, рабочая сила в сельской местности, и готов к сотрудничеству с потенциальными инвесторами».