Астана. 4 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем местами пыльная буря. Вероятность шторма 95-100%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

5 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, град, ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Костанай 5 июня тоде ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.

«5 июня в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза. Днем местами возможен град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 5 июня утром и днем ожидается гроза, возможен град, ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 5 июня ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — добавили синоптики.