Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Подъемы уровней воды на реках ожидаются в ближайшие дни в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«В период с 5 по 7 июня в Восточно-Казахстанской области, 6-7 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Днем 5 июня в Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«5 июня в Актюбинской области ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 5 июня ветер северо-западный, днем порывы 17 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.