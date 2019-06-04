Новое законодательство в сфере ЖКХ позволит до неузнаваемости изменить города Казахстана

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Астана. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Новый закон РК «О жилищно-коммунальном хозяйстве» позволит до неузнаваемости изменить города Казахстана, заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

«Законопроект о ЖКХ находится в работе, создана рабочая группа, она ездит по регионам, ее члены встречаются с управляющими компаниями, КСК, разъясняют новые нормы. Как только закон будет принят, года через 1,5 мы наши города не узнаем», — сказал Ускенбаев на пресс-конференции во вторник.

Такую уверенность ему придает законодательная норма о расширении прав местных исполнительных органов об использовании бюджетных средств на городские нужды.

«Мы даем полномочия акиматам, чтобы они могли из средств местного бюджета ремонтировать – для придания единого архитектурного ансамбля городу – фасады и крыши многоэтажных домов. Сейчас дома рассматриваются как частная собственность, и акимат не имеет права из бюджета выделять деньги на ремонт. Но если так брать, частное – это то, что внутри, а внешний облик города – это общественная собственность», — считает Ускенбаев.

По его словам, данная норма депутатами мажилиса парламента РК пока поддерживается.

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