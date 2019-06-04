Астана. 4 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Всю инфраструктуру водоснабжения в Казахстане можно обновить на 100% за 15 лет, заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

«Нам все время естественные монополии говорят, что у них большой износ труб. Проверить это достаточно сложно – есть бухгалтерский износ, физический износ. Поэтому мы пришли к новому подходу: давайте мы 100% труб по воде заменим, чтобы никто завтра не говорил, что у меня изношены трубы. На это потребуется 15 лет», — сказал Ускенбаев на пресс-конференции во вторник.

Причем финансировать тотальное обновление, по его словам, монополисты должны будут наравне с республиканским бюджетом.

«Вот существует тариф на воду, и 30% от него мы предлагаем монополистам оставлять как инвестиционную программу (для замены труб). Чтобы за 15 лет заменить все трубы по воде, надо Т822 млрд. За счет 30% от тарифа мы собираем половину – порядка Т400 млрд. Остальные деньги будут выделяться трансфертами из республиканского бюджета, чтобы акиматы на местах эти трубы меняли – по расчетам ежегодно в течение 15 лет необходимо порядка Т24 млрд», — озвучил Ускенбаев финансовые выкладки.

Для прозрачности программы, полагает вице-министр, эти средства – и монополистов, и бюджетные – необходимо поместить на отдельный счет.

«Далее на местах составляются бюджетные программы их расходования из учета, что каждые три года обновляется 20% труб. Так, за 15 лет мы полностью все обновим. Срок службы трубы – 30 лет. Оставшиеся 15 лет средства должны накапливаться на следующее обновление. Тогда никакой субъект не скажет, что у него большой износ труб и необходимы дополнительные деньги. И население будет знать, что трубы нормальные, новые, и их замена должна быть через 30 лет», — резюмировал Ускенбаев.

При этом он отметил, что в МИИР РК надеются, что эта программа будет поддержана правительством.