Алматы. 4 июня. КазТАГ — Подозреваемого в отстреле краснокнижного джейрана задержали в Алматинской области, сообщает пресс-служба областного департамента полиции (ДП).

«В Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве 30-летнего мужчину. Задержание браконьера произведено на территории государственного природного парка «Шарын» совместными усилиями полицейских Уйгурского района и работников Нацпарка, представляющих природоохранные органы», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточнили в ДП, подозреваемый пытался скрыться на мотоцикле, но был задержан путем преследования на окраине Нацпарка.

«У задержанного изъята туша джейрана, входящего как исчезающий вид в Красную книгу Республики Казахстан и автомат АК-103, из которого, предположительно, и было отстрелено животное. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное производство по факту «незаконной охоты», а также по факту «незаконного хранения огнестрельного оружия», — добавили в пресс-службе ДП Алматинской области.