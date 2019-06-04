В Казахстане запрет на мирные собрания может повышать риск радикализма

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Невозможность проводить мирные собрания может повышать риск радикализма, считает директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис.

«Митинги, демонстрации и пикетирование – один из важнейших способов коммуникации между властью и обществом. Это способ высказаться, это способ донести что-то для того, чтобы оно не превращалось в радикальную форму. Потому что если вы не даете говорить, человек берется за оружие, если не решаются его проблема. Если вы не можете проблему озвучить и не можете призвать к ней в публичном месте, привлекая внимание властей, то вы оказываетесь в ситуации, когда вы сознательно создаете напряженную ситуацию, создаете больше проблем, чем пытаетесь решить», — сказал Жовтис на общественных слушаниях «О ситуации с правом на мирные собрания в Республике Казахстан» во вторник.

При этом он отметил, что, согласно международным стандартам, граждане могут мирно собираться в пределах видимости и слышимости тех органов, которым адресован протест.

«Люди собираются с целью донесения месседжа. Главная задача – сообщить что-то обществу и властям. И собираются они согласно международным стандартам по принципу sight and sound – это означает «в пределах видимости и слышимости». Потому что, если я недоволен действиями правительства, мне не надо пикетировать киномеханика кинотеатра «Сары-Арка» (расположенного около места, определенного акиматом Алматы для мирных собраний – КазТАГ), он мне ничего плохого не сделал. Я пикетирую тот орган, которым я недоволен, то есть президентскую администрацию, парламент, правительство, какое-то министерство, какое-то ведомство, на худой конец акимат, который не дал разрешение его пикетировать. Поэтому мирные собрания в форме митинга, шествия, пикетирования и проводятся чаще всего на больших площадях, больших улицах, где привлекают внимание общественности и средств массовой информации и у государственных органов», — пояснил Жовтис.

Кроме того, он отметил такие несоответствия казахстанского законодательства и действий казахстанских властей международным стандартам, как регулирование права граждан на мирные собрания, невозможность организации мирных собраний несовершеннолетними, невозможность проводить спонтанные мирные собрания для незамедлительной реакции на какие-то события, а также «превентивные» задержания граждан.

«Все превентивные задержания – незаконны. Чтобы человека задержать, нужны веские подозрения полагать, что он что-то совершил или собирается совершить. И на три часа задерживать нельзя. Фактическое задержание начинается с момента, когда человек не может действовать по своему выбору. И для этого задержания должны быть веские основания. Эти задержания в 90% случаях не заканчиваются никакой процедурой, не составляется протокол, и т.д.» — отметил Жовтис.

По его мнению, казахстанское законодательство и правоприменительную практику необходимо привести в соответствие с международными нормами.