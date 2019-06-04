Алматы. 4 июня. КазТАГ — В Кыргызстане пресечен канал контрабанды ГСМ из Казахстана, посредством которого ввезено более 2 тыс. тонн горючего, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства выявлен канал контрабандного ввоза ГСМ в Кыргызскую Республику с территории Республики Казахстан железнодорожным путем под видом компонентов сырья газового конденсата, в обход обязательных налоговых платежей», — сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР во вторник.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории железнодорожной станции «Кант» задержаны два вагона-цистерны с ГСМ, незаконно завезенных на территории КР с объемом 120 тонн.

Установлено, что организаторами указанной преступной схемы на территорию Кыргызской Республики было завезено более 2 тыс. тонн ГСМ.

В настоящее время ведется следствие.