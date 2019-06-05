Директора Станции юных туристов уволили после многолетних скандалов в Туркестанской области

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Директора Станции юных туристов Сауле Омирбаеву уволили после многолетних скандалов в Туркестанской области, передает корреспондент агентства.

«Приказом управления образования Туркестанской области уволена директор Станции юных туристов Омирбаева С.О. Три года противостояний закончились полным ее фиаско и триумфом здоровых туристических сил юга Казахстана», — сообщил в среду правозащитник Еркин Кахаров на своей странице в социальной сети.

Он также рассказал предысторию увольнения Омирбаевой.

«Кто-то притащил и поставил никому не известную леди новоиспеченным инструктором Станции юных туристов, которую через полгода делают замдиректором станции, открыв для нее должность «замдиректора по профилю» (фантазеры), как будто станция многопрофильна. Еще полгода спустя человек, который никогда не представляла, что такое туризм, тем более детский, становится директором станции», — сообщил правозащитник.

Он отметил, что после назначения Омирбаевой на пост руководителя станции в учреждении начались массовые увольнения.

«Одно то, что глава детского туризма области, приводя в жизнь свои личные туристические стандарты, за три года умудрилась всеми правдами и неправдами уволить около 100 человек при среднем штате станции 35-37 человек, говорит о многом. Другими словами, она увольняла каждые 10-12 дней по одному сотруднику, побив шанхайский мировой рекорд, чуть не попав в известную книгу рекордов. Коллектив погряз в интригах и интриганах. Скромная и наивная Мария Медичи нервно улыбается в стороне, завидуя размаху и изощренности интриг, чувствуя, что жизнь прожила зря. В директоре проснулся спящий Бонапарт, со своими глобальными амбициями, приближая собственное Ватерлоо. Поймав кураж, она в корпоративных празднествах стала играть роль королевы, хозяйки гор и степей, однажды даже стала Золотым человеком, а коллектив станции был ее свитой, молча исполняющий волю взорвавшейся простолюдинки», — отметил Кахаров.

По его словам, уволились люди, которые сделали славу туризму Туркестанской области – Елена Кехер, Жазира Байжанова, Ержан Макашев, Равиль Алямшин.

«Пришли случайные, далекие от профиля станции, люди. Уважаемый будущий президент Казахстана, обратите внимание на кадры, которые управляют нами. Надо оставить в прошлом практику, когда идиот назначает преданного себе идиота и оба в остальных видят себе подобных. С такой кадровой моралью общество деградирует из Homo sapiens обратно в неандертальцы», — написал правозащитник.

Он отдельно обратился к самой бывшей руководительнице станции.

«Сауле Омирсериковна, поверьте нам, туризм – не ваше ремесло. Надо родиться с любовью к здоровым приключениям, манящему запаху костра, надо с детства восхищаться восходами и закатами, радоваться удачному восхождению на очередную гору, радоваться случайному роднику, который утолит твою жажду, не проклинать пыльную бурю или проливной дождь, заставший тебя в пути», — подчеркнул юрист.

Как отметил Кахаров, туризм – «это призвание».

«Это внутренний твой зов поиска дискомфорта, радости привалов, эдельвейсов и необычных красок природы. Это когда спальный мешок уютней люксовых номеров «Хилтон» или «Шератона». Не может Бибигуль Толегенова быть тренером ХК «Барыс», а балерина Плесецкая возглавлять борцовский клуб «Дагестан». Каждому свое. Займитесь изучением звездного неба в черте города, в знак нашего примирения я подарю вам телескоп, на туристическом поприще вам звезды не светят. Мы простим вам годы, прожитые в борьбе с вами, суды, начатые и проигранные вами, ведь туристы не злопамятны и не идут тропами гнева», — написал правозащитник.

Отдельно он обратился к акиму Шымкента.

«На сегодняшний день даже районы Туркестанской области имеют свои станции юных туристов, чего не имеет Шымкент, у которого огромные традиции в этом деле. Обещаем вам, что, если откроете станцию, одну из вершин прилегающих Алатау назовем «Станция юных туристов города Шымкента», и вы невольно будете на той вершине в рассказах альпинистов, в песнях местных бардов у камелька, на привалах на перевалах и иногда будем даже подымать за вас тост. Игра стоит свеч. Всем здоровья и своих путей – маршрутов по дорогам нашей необъятной Родины», — заключил Кахаров.