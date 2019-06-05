«Это триумвират «Назарбаев-Токаев-Назарбаева». «Итак, прогноз — Байбек вернется в Астану, Сагинтаев в Алматы, Абдрахимов останется в Шымкенте». «Американские дипломаты начали проверять историю казахстанцев в соцсетях»

Сетевой Казахстан 5 июня 2019г.

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ – «Казахстан 2019: новые горизонты планирования» — 9 июня 2019 года будет оформлен первый этап транзита власти в Казахстане от «суперперсоналистской» политической модели к политическому тандему «Назарбаев-Токаев» до следующих президентских выборов 2024 года. Дуумвират сохранит основные характеристики внешней и внутренней политики, которые сложились за 29-летний срок власти Первого Президента Казахстана… В случае реализации задач по усилению роли парламента можно говорить о создании ещё одной опоры в принятии политических решений Казахстана – Спикер сената, старшая дочь НАЗАРБАЕВА Дарига. В этом контексте одна из перспективных политических моделей государственной власти Казахстана – это триумвират «Назарбаев-Токаев-Назарбаева».

ZAKON . KZ . «Опубликован предварительный прогноз президентских выборов в Казахстане» — В период с 10 по 23 мая научно-исследовательским центром «Молодежь» проведено региональное социологическое исследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал Талгата КАЛИЕВА. Исследование охватило 39 городов, 164 района, 169 сел, общее число опрошенных составило 6800 респондентов. Погрешность не превышает 3,5%. Прогноз голосования по кандидатам распределился следующим образом – Касым-Жомарт ТОКАЕВ – 72,7%; Амиржан КОСАНОВ – 7,9%; Дания ЕСПАЕВА – 5,4%.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, политолог, – «Выборы стали переломным моментом в строительстве политической нации» — Граждане страны, возможно, уже определились за какого кандидата будут голосовать, уже сделали свои выбор и ждут только дня голосования. Многие эксперты и просвещенная часть общества глубоко прониклась идеями «Справедливости» и «Прогресса», считают, что эти ценности являются главным аспектом этих выборов. Тем не менее, часть общества намерена бойкотировать выборы, они считают, что эти выборы не являются честными и справедливыми и их голос ничего не решает. Безусловно, эта часть общества, у которой существуют общественно-политическая апатия, должна быть услышана власть имущими. В любом случае, эти выборы стали переломным моментом в строительстве политической нации, общество, граждане уже начинают понимать меру своей ответственности за судьбу страны. Казахстан не будет прежним.

Талгат КАЛИЕВ, политолог – «После выборов. Ставка на мегаполисы» — В последнюю неделю перед выборами и неизбежной отставкой акимовского корпуса и руководителей силового блока имеет смысл заглянуть в будущее и оценить потенциальный кадровый расклад. Который будет иметь определяющее значение и обеспечит, как соотношение сил, так и устойчивость новой системы… Итак, прогноз — Байбек вернется в Астану, Сагинтаев в Алматы, Абдрахимов останется в Шымкенте. Остальное позже…

CAMONITOR . KZ . «Налоговая амнистия: перезагрузка отношений государства и бизнеса» — 1 января текущего года по инициативе Елбасы в Казахстане стартовала налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса. Такое решение было продиктовано тем, что к осени прошлого года более 90 тысяч отечественных предприятий малого и среднего бизнеса оказались в неоднозначной ситуации. Перед ними остро встал выбор из двух зол – либо банкротство в ближайшей перспективе, либо уход «в тень». Причина – в накопившихся гигантских долгах перед казной по налогам. Речь шла о сумме, превышающей 200 миллиардов тенге. Но и это еще полбеды. Несвоевременное исполнение налоговых обязательств стало для бизнеса фактически удавкой – к основным долгам добавились пени и штрафы, размер которых достиг 130 миллиардов тенге… Для многих предпринимателей это стало неподъемным бременем. На помощь им пришло государство, принявшее решение списать должникам пени и штрафы – те самые 130 миллиардов тенге – при условии уплаты ими основной суммы налога.

TIME . KZ . «Учись лечиться!» — Как ужесточение контроля за продажей рецептурных препаратов, за которое плотно взялся Минздрав, повлияет на пациентов и аптечный рынок. На эту тему мы попросили порассуждать наших экспертов. Исходная ситуация была идеальной и пока существующей только в теории: Минздрав строго следит за аптеками, те перестают свободно продавать рецептурные препараты, люди идут за назначением к участковым врачам. — Конечно, если норма будет четко выполняться, количество обращений к врачам поликлиник увеличится, а система здравоохранения, безусловно, не готова к такому наплыву посетителей, — рассуждает президент Ассоциации семейных врачей Казахстана Дамиля НУГМАНОВА.

«Слушаем вас внимательно!» — В Алматы сотрудников детективного агентства и полицейского подозревают в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Вкратце фабула случившегося такова: двое жителей Алматы обратились в антикоррупционную службу с заявлениями, требуя привлечь к ответственности работников детективного агентства “Миклован”, собирающих информацию о частной жизни, устраивающих слежку и прослушивающих телефонные разговоры.

«Тяжёлое дыхание» — Каждый четвертый житель Алматы страдает астмой. Этот и другие тревожные показатели привела на прошедшем на днях “круглом столе”, посвященном влиянию качества воздуха на здоровье, президент Ассоциации семейных врачей Казахстана Дамиля НУГМАНОВА. Кроме того, 9,7 процента жителей Алматы имеют аллергический ринит, на который люди чаще всего особого внимания не обращают. А между тем это заболевание, по словам Дамили Нугмановой, предшествует астме и относиться к нему нужно со всей серьезностью. На основании результатов исследования, говорит Дамиля Нугманова, можно сделать вывод о высоком уровне загрязнения воздуха. Дело в том, что исследование проводилось также в Киеве и Баку, где все показатели намного ниже, чем в Алматы, при том, что курят люди везде примерно одинаково.

CARAVAN . KZ . «Мне некуда идти: крик души бывшего детдомовца из Алматинской области» — “Прошу вас, не отворачивайтесь от меня, не игнорируйте мое письмо”, – написал в редакцию выпускник областного детского дома № 1 23-летний Руслан ВОРОБЬЕВ. Он живет в общежитии в Алматы. Через месяц будущий ветеринарный врач получит диплом. А дальше идти некуда! Такими темпами, как продвигается его очередь на жилье в акимате Карасайского района Алматинской области, он получит квартиру лет через 20… Мы встретились с Русланом в редакции. Он с трудом нашел время в своем плотном графике – после учебы парень идет на работу. Говорит, несколько лет спит в сутки по 4–5 часов, чтобы себя обуть-одеть и прокормить. Живет в общежитии.

KURSIV . KZ . «Почти половина импорта в Казахстан находится в «серой зоне»» — Борьба с нелегальными товарами, поступающими на казахстанский рынок, набирает обороты. С 6 апреля введены новые требования к провозу товаров через границу Казахстана, которые позволят защитить добросовестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а фискалам – доначислять НДС.

«Американские дипломаты начали проверять историю казахстанцев в соцсетях» — Жители Казахстана, желающие получить визу в США, обязаны указывать ссылки на свои социальные сети. Данные изменения вступили в силу с 31 мая 2019 года и касаются жителей всех стран.

FORBES . KZ . «Мифы о недоступности кредитов для бизнеса» — Финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ вступает в заочный спор с экономистом Рахимом ОШАКБАЕВЫМ на площадке Forbes.kz — Основным аргументом правительства по поводу низкой доступности финансирования для МСБ было и остаётся то, что кредитные ставки очень часто выше рентабельности бизнеса, что делает такое кредитование невыгодным для заёмщика. Поэтому правительство помогает отдельным компаниям, субсидируя кредиты по ставкам гораздо ниже рыночных, а иногда даже ниже инфляции, делая это за счёт других налогоплательщиков. Такой подход правительства неверен как с финансовой (на уровне предприятия), так и с экономической точки зрения (на уровне экономики страны).

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «За поспешную дедолларизацию приходится дорого платить» — Сокращение долларовых депозитов в Казахстане вынудило Нацбанк с 1 июня повысить максимальные ставки по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте до 2%. Очевидно, отток денег беспокоит регулятора и банки второго уровня.

««Карта казаха» — что этот документ изменит в стране?» — В Казахстане планируют выпустить для зарубежных соотечественников документ под громким названием «Карта казаха». В условиях обостряющейся борьбы за человеческий капитал новое «удостоверение» поможет этническим казахам обрести родину, считают отечественные эксперты. По словам инициаторов проекта, новый документ будет похож на «Карту поляка», либо на турецкую «голубую карту». «Сертификат», напоминающий казахстанское ID, даст обладателю право на долгосрочную национальную визу. Также карта позволит казахам, проживающим за рубежом, работать на территории РК, заниматься предпринимательской деятельностью, учиться и получать финансовую помощь.

AZATTYQ . ORG . ««То-ка-е-ва!» Недовольные решениями судов требуют встречи с президентом» — Десятки людей пришли в офис правящей партии «Нур Отан» в казахстанской столице, требуя встречи с президентом и кандидатом в президенты Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Люди, недовольные судебными решениями, президента не дождались: в центральном аппарате партии, выдвинувшей кандидатуру Токаева на предстоящих 9 июня выборах, сообщили, что он находится в поездках по регионам.

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