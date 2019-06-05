Ипотечную организацию «Баспана» возглавил бывший топ-менеджер «КазМунайГаза»

Астана. 5 июня. КазТАГ – АО «Ипотечная организация «Баспана» возглавил бывший топ-менеджер АО «НК «КазМунайГаз», сообщает пресс-служба учреждения.

«Решением Национального банка РК с 5 июня 2019 года председателем правления АО «Ипотечная организация «Баспана» избран Оспанов Ерболат Серикович», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Оспанов с 2017 года занимал пост независимого директора (CEO) АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания». В разное время занимал должности CEO в компании «Borgata Mayer Inc.», заместителя директора по внешним связям в ЧКОО «KMG Kashagan B.V.», директора департамента развития местного содержания в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.», заместителя директора Астанинского филиала АО «Торговый дом «КазМунайГаз», исполнительного директора в ТОО «Алма-Трейдинг», председателя правления ЗАО «Казахинстрах», президента ОАО «Промышленная страховая группа» и других.

Единственным акционером АО «Ипотечная организация «Баспана» является Нацбанк Казахстана.