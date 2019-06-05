Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник продолжает в среду дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384, а продажи – Т385,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т384, а продают по Т385,7.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет 383, а продажи – Т385,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т384,21.