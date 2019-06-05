Гражданские активисты в Алматы потребовали реформировать политическую систему Казахстана

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы представители движения «Oyan, Qazaqstan» презентовали гражданскую декларацию и потребовали реформировать политическую систему Казахстана.

«Сегодня мы собрались, чтобы объявить о появлении нового гражданско движения «Oyan Qazaqstan». Движение появилось после акции Асии Тулесовой и Бейбарса Толымбекова, акций других активистов и других резонансных событий. Мы – неравнодушные, ответственные граждане своей страны, жаждущие перемен. Мы – это те, кто решительно остался строить нашу страну, кто хочет ее отстоять, несмотря на то, что наши права ограничиваются. Наши лидеры – это все активные граждане Казахстана, разделяющие нашу позицию», — сказала художница Suinbike на пресс-конференции в среду.

В свою очередь политолог Димаш Альжанов заявил о том, что в своей декларации движение требует проведения политических реформ в Казахстане.

«Мы хотим заявить о необходимости политической реформы Казахстана. Декларация – это документ, который прокладывает контуры реформы Казахстана. Основные принципы, которые заложены в документе, помогают нам выстроить демократические институты, сформировать парламентскую республику. Документ призывает активно участвовать все политические силы. Он создает повестку политических реформ на последующие годы», — сказал Альжанов.

При этом в распространенной на пресс-конференции декларации содержатся требования соблюдения фундаментальных прав и свобод всех граждан, прекращения политических репрессий, приведения Конституции и всего законодательства РК, а также избирательной системы в соответствие с международными стандартами прав человека и верховенства права, перехода к парламентской республике, внедрения системы местного самоуправления, гарантий независимости судебной системы, подотчетности полиции обществу и парламенту, обеспечения прозрачности деятельности госорганов и распределения полномочий между ветвями власти.

По словам экономиста Касымхана Каппарова, движение не сотрудничает ни с одной политической партией или движением ни в Казахстане, ни за рубежом и «не борется за власть».