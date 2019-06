Президент США, отправляясь с визитом в Великобританию, вынес жесткий вердикт в отношении Брексит-стратегии Терезы Мэй, поощрил Бориса Джонсона в его стремлении стать следующим премьер-министром и раскритиковал Меган Маркл

Издание Independent.ie опубликовало статью Эндрю Макаскилла под названием «In his own words: Donald Trump on Britain, Brexit and Boris» — «Из его собственных уст: Дональд Трамп о Британии, Брексите и Борисе».

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибывают в аэропорт Станстед в Эссексе, чтобы начать свой трехдневный государственный визит в Великобританию. (Фото. Джо Гидденс / PA Wire)

В ней говорится так: «Президент США Дональд Трамп вынес жесткий вердикт в отношении связанной Брекситом стратегии британского премьер-министра Терезы Мэй, поощрил Бориса Джонсона в его стремлении стать следующим премьер-министром и раскритиковал Меган Маркл перед тем, как отправиться с визитом в Великобританию на этой неделе.

Вот некоторые из его основных высказываний о Брексите, британской королевской семье и протестах против его визита:

Совет Трампа британским политикам касательно того, как надо справиться с Брекситом

«Если они не получают то, что хотят, им следует уйти. Я бы именно так поступил, — сказал Трамп в интервью газете Sunday Times, опубликованном в уикенд. — Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите».

«Они должны это сделать, — отметил он. — Им следует добиться закрытия сделки».

Трамп о подходе премьер-министра Терезы Мэй к переговорам по Брекситу

«Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому Союзу забрать все карты себе. И очень сложно играть, когда все преимущество находится у одной стороны», — заявил американский президент в интервью газете Sun.

«Я сказал Терезе, что вы (британцы) должны нарастить свой боезапас. Я уверен, что вы могли бы иметь большое преимущество на своей стороне и вести переговоры с позиции силы», — отметил он.

Трамп о Борисе Джонсоне, основном кандидате на освобождающийся пост премьер-министра Великобритании

«Борис отлично справлялся бы с этой должностью. Я думаю, что он был бы великолепен», — сказал американский президент корреспонденту газеты Sun.

И добавил: «Мне он нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек».

Трамп о Найджеле Фараже, одной из ведущих фигур кампании за выход Великобритании из Европейского Союза

«Мне очень нравится Найджел. Ему есть, что предложить, — сказал Трамп в интервью газете Sunday Times. — Он очень умный человек. Они (те, кто олицетворяет официальный Лондон) его не подпустят (к переговорам с Брюсселем). Подумайте только, как бы они преуспели, если бы сделали это. Они просто еще не поняли этого».

Трамп о мэре Лондона Садике Хане

Хан «по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства, — написал Трамп у себя в Twitter’е перед тем, как его борт совершил посадку в Британии. — Он является жалким неудачником, ему бы лучше сосредоточить свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне».

Как Трамп охарактеризовал Меган, жену принца Гарри, после того, как ему сказали, что она назвала его сеющим распри и женоненавистническим политиком

«Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она противная, — сказал Трамп корреспонденту газеты Sun.

Но он пожелал ей всего наилучшего в ее новой жизни в качестве принцессы. «Я уверен, что она отлично справится со своим статусом», — заявил американский президент.

Трамп утверждает, что он предсказал Брексит

«Не то чтобы я был сторонником. Я предсказал, что это произойдет, и я был прав. И люди смеялись, когда я предсказывал это», — заявил он в марте журналистам.

Трамп о протестах, проведение которых планировалось во время его визита

«Я не думаю, что какой-либо президент США когда-либо был ближе к вашей великой стране, — сказал он корреспонденту газеты Sun. — Я думаю и надеюсь, что я действительно любим в Великобритании».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.