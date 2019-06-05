О шоу в политике 05.06.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 148 0 Политолог Рустам Бурнашев о сложности превращения актера в президенты Похожие материалы: На Т36 млрд вырос общий долг квазигосударственного сектора в 2018 году – Счетный комитет РК Создан совет по промышленной политике ЕАЭС Голосование на промежуточных выборах мэров и депутатов парламента завершилось в Грузии В высоком госдолге Казахстана особого ужаса не вижу, так как если нам дают взаймы, значит доверяют экономике Западные наблюдатели ломают голову над тем, что же им с Владимиром Зеленским делать