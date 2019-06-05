Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре «золота» на международном турнире в Китае

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Китае, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

«В китайском Чунцине завершился первый этап международного легкоатлетического турнира Asian Grand Prix Series. Команде Казахстана удалось завоевать шесть медалей. В беге на 100 метров не было равных Ольге Сафроновой. Также на первую ступень пьедестал поднялись Иван Иванов (толкание ядра), Михаил Литвин (400 метров), Маргарита Мукашева (800 метров)», — сообщили в НОК.

Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту смогла завоевать серебряную медаль, а Рима Кашафутдинова, Элина Михина, Ольга Сафронова и Светлана Голендова в эстафете четыре по 100 метров замкнули тройку лучших.