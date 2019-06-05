Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на севере местами сильные, лишь на западе и юге республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +12+14, днем +18+20.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +27+29.

В Шымкенте днем ожидается гроза, ночью облачно, ветер 4-10 метров в секунду. Днем +30+32, ночью +16+18.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град. Днем +26+31, ночью +8+13.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +16+21.

В Алматинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Туркестанской области днем местами возможна гроза, местами ветер 15-20 метров в секунду, днем шквал, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Кызылординской области днем местами ожидается ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду, с пыльной бурей, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +21+26

В Атырауской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Актюбинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается сильная жара. Днем +29+33, ночью +20+25.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей на отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды. На реках равнинной территории будут продолжаться спады уровней воды», — предупредили синоптики.